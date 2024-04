“Succede a telecamere spente”. Isola dei Famosi 2024, Khady sgancia la prima bomba. E c’è chi trema

Khady Gueye e Pietro Fanelli i naufraghi nip dell’Isola dei Famosi 2024. I due

hanno già partecipato a un reality show in precedenza: Ex On The Beach lei, Summer Job lui e nel corso della prima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria hanno già avuto una lite molto pesante. “Ho paura del buio e finché posso dormo con la lanterna accesa. Se la notte devo fare affidamento su Pietro, meglio al buio!” , ha detto la giovane a Vladimir Luxuria

“Se ci vado d’accordo? Ma solitamente sì. Quando siamo in giornata senza le telecamere fra noi va da Dio. Oggi abbiamo fatto anche un’escursione per i boschi da soli, ridiamo e scherziamo“, ha detto ancora Khady Gueye parlando di Pietro Fanelli.

Isola dei Famosi 2024, Khady Gueye smaschera Pietro Fanelli

Secondo quanto riporta il sito Biccy, Khady Gueye ha spiegato cosa succede con Pietro Fanelli a telecamere spente. “Quando si avvicinano le telecamere Pietro decide di fare show, non so cosa gli passi per la testa e blatera cose senza senso. Lui è una doppia faccia, lo fa anche con noi: non sostiene niente fino alla fine, blatera cosa e poi dice tutto il contrario. Giustificandosi dicendo di essere così”.

“Non mi sembra di aver mai fatto show davanti le telecamere che per me sono il peggio che possano esserci qua“, ha spiegato Pietro Fanelli rispondendo alla naufraga. “Questo fa parte del suo show” – ha risposto nuovamente Khady Gueye – “Lui sostiene di essere venuto qua perché deve dire di essere contro i social e i reality. Me lo ha detto lui stesso. Mi ha detto ‘mi hanno preso perché devo dimostrare che sono contro i reality’. Testuali parole”.

I due hanno avuto anche un battibecco sull’Isola dei Famosi, perché vedendolo sprecare lo shampoo e l’acqua, Khady Gueye non ci ha visto più e ha sgridato il compagno di avventura: “Ma dove vivi tu? Puoi essere arrogante e cafone, ma fino a un certo punto”. Anche Peppe il pescivendolo non ha apprezzato il gesto di Pietro e ha commentato: “O sta facendo il personaggio, o è un bambinone nella vita”.