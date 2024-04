Incredibile notizia sull’Isola dei Famosi. La nuova concorrente vip ha 76 anni ed è pronta a stupire tutti in Honduras. Dovrebbe essere annunciata ufficialmente nella puntata del 18 aprile, quando ovviamente Vladimir Luxuria non potrà non soffermarsi sulla bufera legata a Francesco Benigno. L’attore è stato squalificato dal reality show, ma lui ha protestato gettando accuse pesanti.

Ora il pubblico dell’Isola dei Famosi dovrebbe vedere questa nuova concorrente di 76 anni in Honduras. Potremmo vederla all’opera nelle prossime ore, dunque non resta che attendere l’appuntamento con Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese per capirne di più. Andiamo a scoprire insieme cosa dobbiamo aspettarci in questa nuova entusiasmante puntata.

Isola dei Famosi, nuova concorrente di 76 anni: chi è la vip

All’Isola dei Famosi questa nuova probabile concorrente di 76 anni è la migliore amica di un’altra naufraga, Marina Suma, vittima di un infortunio nella scorsa puntata. Ne aveva comunque parlato, come ricordato dal sito Biccy, il settimanale Oggi ma poi il nome di questa vip era stato quasi dimenticato. Ma ora è tornato ad essere predominante.

Ad approdare in Honduras dovrebbe essere Silvia Annichiarico, cantante, attrice e conduttrice radiofonica classe 1947. Il giornalista Alberto Dandolo aveva fatto sapere su di lei che “era stata licenziata da RTL dopo 17 anni di onorata carriera per la sua età”. Ma ora è pronta a smentire tutti, dimostrando che nonostante i suoi 76 anni può affrontare le difficoltà dell’Isola.

Silvia Annichiarico ha recitato in film cinematografici come Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me, Svitati e Croce e delizia. In tv in serie come Don Matteo, Nonno Felice e Il Grande Torino. Durante la sua carriera ha fatto delle collaborazioni con Enzo Jannacci, Nikka Costa, Al Bano e Romina Power.