L’Isola dei Famosi è nella bufera dopo il caos Francesco Benigno. Il concorrente è stato sbattuto fuori e ora è uscito fuori quello che potrebbe essere il motivo della sua squalifica. Un’accusa pesante arrivata dall’Italia nei confronti del reality show di Vladimir Luxuria. Quest’ultima inevitabilmente dovrà parlare di questa questione, diventata di dominio pubblico.

Dopo l’estromissione dall’Isola dei Famosi Francesco Benigno ha protestato attraverso alcuni video postati su Instagram. Ha anche riferito di aver subito minacce e di aver pure ricevuto delle offerte di denaro. Ma ora sta emergendo un altro possibile motivo riguardante la sua squalifica, che non sarebbe legato a comportamenti offensivi dell’attore.

Isola dei Famosi e Francesco Benigno, il motivo della squalifica: accuse pesanti al reality

Ora è stato un utente su X a ipotizzare ciò che starebbe succedendo attorno all’Isola dei Famosi. Quanto accaduto con Francesco Benigno non sarebbe sorprendente, stando a queste rivelazioni di questa persona che ha tirato fuori quello che secondo lui è il vero motivo della squalifica dell’ormai ex naufrago. Vediamo insieme cosa è stato rivelato online.

La casa di produzione Banijay Italia ha scritto ufficialmente: “Banijay Italia ribadisce che l’esclusione di Francesco Benigno dall’Isola dei Famosi è avvenuta a seguito di comportamenti contrari al regolamento del programma da lui accettato e sottoscritto. Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social nella giornata di ieri sono da considerarsi offensive e non corrispondenti al vero”. Ma potrebbe esserci un’altra verità.

Con la pagliacciata della espulsione hanno trovato il modo di farvi sintonizzare sull' #isoladeifamosi.



Non cascateci, hanno bisogno di ascolti altrimenti chiudono bottega.



Come hanno potuto sacrificare @bravoAlvin lo sanno solo loro. — Bianca Latte 🥛 (@latt40371) April 18, 2024

Questo un commento apparso su X, che propenderebbe per un’altra motivazione: “Con la pagliacciata dell’espulsione hanno trovato il modo di farvi sintonizzare sull’Isola dei Famosi. Non cascateci, hanno bisogno di ascolti altrimenti chiudono bottega. Come hanno potuto sacrificare Alvin lo sanno solo loro”.