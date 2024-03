“Ginevra stringe il pollice del papà. Penelope sorride al papà. Il papà è sciolto. Non vediamo l’ora di uscire da qui tutti insieme e portarvi a casa”, “Il mio cuore non è mai stato così veloce. Grazie dell’amore, dei pensieri, i messaggi e degli auguri per la festa del papà ma io devo ancora dimostrare il padre che sarò quindi auguri a mio padre ora anche nonno e a tutti i padri che danno la vita per i loro figli. Il regalo più bello per questa festa e per il resto della mia vita siete voi due… Vi amo”.

Andreas Muller finalmente papà: sono nate le gemelline frutto dell’amore con Veronica Peparini. È stato proprio il ballerino a dare la bella notizia ai fan nella giornata di lunedì 18 marzo 2024. “Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco“, ha scritto condividendo le prime foto delle sue bambine e svelando anche i nomi scelti con la compagna.

Andreas Muller, le nuove foto delle figlie

Le bimbe sono nate con parto cesareo, a cui il papà ha potuto assistere. “Ho vissuto la giornata più incredula di tutta la mia vita e credo che un’esperienza come questa, come ho deciso di viverla io, entrando in sala e vedendo tutto l’intervento del cesareo (che è una scena inspiegabile) ti plasma, ti cambia, senti i tuoi pensieri mutare e le emozioni vincere sulle tue certezze”, ha rivelato Andreas dopo il parto.

Sui social le foto delle bambine, Penelope e Ginevra e tra i commenti c’è chi trova le somiglianze con i genitori e si complimenta con mamma e papà. “Ginevra sembra somigliare al papà , Penelope alla mamma”, “Ginevra ha il sorriso della mamma”, “Sarò pazzo io, ma il sorrisetto mi ri leda troppo quello di Veronica”, “Meraviglia !!! so che è presto ma Penelope assomiglia alla mamma e Ginevra al papà forse”, si legge.

Nel suo nuovo post Instagram, Muller si è detto commosso da tutto l’amore che sta provando per le sue piccoline. “Ginevra stringe il pollice del papà. Penelope sorride al papà. Il papà è sciolto. Non vediamo l’ora di uscire da qui tutti insieme e portarvi a casa”. Andreas, poi, ha ripreso il post nelle proprie storie social e ha aggiunto: “Dormire senza di voi è una tristezza che ho “sbloccato” ora nella mia vita. Non vedo l’ora di tornare a casa con voi”.