Notizia improvvisa su Marco Liorni, infatti si starebbe pensando ad una sua sostituzione con una nota collega della Rai. Per il pubblico del conduttore non ci sarebbe niente da festeggiare, mentre coloro che apprezzano l’altra presentatrice sarebbero ben felici di questa scelta. Non stanno mancando polemiche perché lei non starebbe fin qui ottenendo risultati esaltanti.

Quindi, c’è un po’ di perplessità da parte del settimanale Oggi, che ne ha parlato per primo, su questa possibile variazione nella tv pubblica. Marco Liorni potrebbe subire questa inaspettata sostituzione e la sua collega gli scipperebbe uno dei suoi lavori. Informazioni dettagliate sono arrivate grazie al giornalista Alberto Dandolo, che ha fatto il punto della situazione.

Marco Liorni verso la sostituzione? Si parla di una sua collega Rai

Marco Liorni resterebbe al timone de L’Eredità, ma dovrebbe rinunciare alla trasmissione Italia Sì del sabato pomeriggio. Oggi ha infatti parlato di questa sostituzione, con la collega che erediterebbe questa fascia oraria: “Si mormora che lei abbia messo gli occhi sulla fascia pomeridiana del sabato, che nella prossima stagione verrà lasciata libera da Marco Liorni”.

Lavorerebbe il sabato pomeriggio Nunzia De Girolamo, anche se finora non ha conquistato ascolti tv entusiasmanti, come rivelato dal giornalista Dandolo: “Nonostante la chiusura per bassi ascolti di Avanti Popolo, l’ex parlamentare tornerà su Rai1 al timone di due trasmissioni: Estate in diretta e Ciao Maschio. Dopo il disastro in prima serata su Rai3 condurrà programmi su Rai1 e potrebbe non essere finita qui. Nulla di personale, ma così è veramente troppo. Lei è tra le donne più potenti a viale Mazzini”.

Vedremo se alla fine prevarrà davvero questa decisione di dare un’altra trasmissione a Nunzia De Girolamo, oppure se si virerà su altri nomi per sostituire eventualmente Liorni.