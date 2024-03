Davvero clamoroso quanto accaduto a L’Eredità nella puntata del 29 febbraio. Marco Liorni è rimasto praticamente sconvolto da una gaffe compiuta da una delle concorrenti, visto che la domanda posta era molto importante. La risposta data è stata alquanto assurda, quindi lo stesso conduttore ha avuto non poche difficoltà ad andare avanti, tenuto conto del grave errore commesso.

Il video, quasi superfluo dirlo, è diventato virale in poche ore. Il pubblico de L’Eredità ha criticato duramente questa concorrente e in molti hanno posto l’attenzione su Marco Liorni, incredulo di fronte a questa gaffe senza precedenti. Una brutta figura per la protagonista del gioco, che probabilmente è stata presa dall’emozione sbagliando qualcosa di molto semplice.

Leggi anche: “Devo dirvi una cosa”. L’Eredità, l’inaspettato annuncio del campione Giuseppe





L’Eredità, Marco Liorni sconvolto dalla gaffe: “No, non è così”

Era in corso il gioco de L’Eredità, chiamato I Fantastici Quattro, quando Marco Liorni ha posto un quesito ad una concorrente. La gaffe di quest’ultima ha fatto il giro del web in un attimo. Partendo dalla domanda, questo quanto letto dal presentatore Rai: “La Costituzione italiana compie 40 anni“. E le ipotesi erano: 1938, 1960, 1988 e infine 2009.

La concorrente si è concentrata e ha affermato: “Fammi fare due conti, 1938“. Liorni ha cominciato a balbettare e il suo sguardo è apparso molto perplesso, infatti ha esclamato: “No, no, no, no. Non è 1938“. Infatti, la risposta corretta era 1988 visto che la Costituzione italiana è del 1948. Gli internauti si sono scatenati su X: “Capisco l’imbarazzo di Liorni”, “Chiudete le scuole, abolite il suffragio universale, è tutto inutile”.

– La costituzione italiana compie 40 anni

• Fammi fare due conti: 1938! pic.twitter.com/bmw3Ht4zGZ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 29, 2024

Chiudete le scuole, abolite il suffragio universale.

È tutto inutile. — Antonio (@bannamitutto) February 29, 2024

E altri commenti sono stati: “Quando non si capisce se sei peggiore in matematica oppure in storia”, “Ok l’emozione, ma adesso sequestratele il diploma, la licenza media, l’asilo e pure l’abbonamento mensile del tram”.