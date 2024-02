In queste settimane un nuovo campione ha catturato l’attenzione del pubblico de ‘L’Eredità‘. Si tratta di Giuseppe Guerra, concorrente del quiz show di Rai Uno condotto da Marco Liorni che nella puntata del 3 febbraio 2024, ha vinto il montepremi di 85 mila euro con gli indizi, “mettere”, “carta”, “parole”, “camera” e “amante”. Il ragazzo era riuscito ad indovinare la parola “musica” portando a casa una bella cifra.

Il campione dell’Eredità è originario di Manfredonia ma abita a Milano. Ha studiato International management presso CEMS – Community of European Management Schools ed è laureato in Management presso l’Università Bocconi nel capoluogo lombardo. Si occupa, attualmente, di digital marketing.

Giuseppe Guerra è stato uno dei personaggi che il pubblico ha più seguito e durante la puntata andata in onda il 13 febbraio il concorrente de L’eredità, ha lasciato il programma condotto da Marco Liorni. Il campione ha portato a casa una bella cifra vinta e un sogno nel cassetto.

L’ex campione Giuseppe, subentrato a Danilo, anche lui molto amato dal pubblico dell’Eredità, è riuscito a vincere due volte alla difficile Ghigliottina. La prima vittoria è riuscito a portare a casa 85 mila euro in gettoni d’oro e la seconda ha vinto 90 mila euro, per un totale di 175mila euro in gettoni d’oro.

Dopo la vincita alla ghigliottina, Giuseppe ha voluto ringraziare suo marito rivelando di essere sposato con un uomo. Un racconto molto spontaneo che è stato molto apprezzato non solo da Marco Liorni ma anche dai telespettatori dell’Eredità. Come detto, Giuseppe Guerra ha lasciato L’eredità nella puntata del 12 febbraio, il nuovo campione è Rocco.