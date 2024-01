L’Eredità, il game show di Rai Uno condotto da Marco Liorni ha un altro campione. Dopo Maurizio è stato incoronato Giuseppe e ormai sembrano lontani i giorni del dominio di Daniele, il concorrente che ha fatto la storia di questa nuova edizione del programma e che ha lasciato la scorsa settimana. Dopo aver trionfato ed essersi conquistato il titolo di primo super campione di questa stagione 2024, Daniele Alesini ha lasciato il programma per tornare a lavoro.

Il ritiro è stato annunciato durante la puntata andata in onda il 27 gennaio: “Torno al lavoro in ospedale. Grazie ai miei colleghi che mi hanno coperto in questo periodo“, ha annunciato l’oncologo dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia. “Devo dirvi che tutti i bei viaggi, ad un certo punto, devono arrivare ad una fine. Per me, oggi è il momento di tornare a lavoro. Ho chiesto tanto ai colleghi che sono stati fino ad oggi supportivi, hanno fatto il massimo ma devo andare dove oggi c’è bisogno di me. Vi saluto”, le parole del campione.

“Ma avete visto? Lui…”. L’Eredità, arriva Gabriele e il pubblico lo nota subito





Eredità, pubblico furioso dopo la Ghigliottina di Giuseppe

Dopo l’addio di Daniele si sono susseguiti diversi campioni e nella puntata dell’Eredità andata in onda martedì 30 gennaio Giuseppe ha vinto i “100 secondi” e si è presentato quindi alla ghigliottina, ultimo step del game quiz, con 180 mila euro. Alla fine del gioco la ghigliottina ha tagliato il bottino e il campione è rimasto con 22.500 euro.

Le parole della Ghigliottina erano, salto, prosciutto, ghiaccio, orecchini, artificiale, ma Giuseppe non è riuscito a indovinare la parola che gli avrebbe permesso di andare a casa con oltre ventimila euro. Come spesso capita con il gioco della Ghigliottina, il pubblico a casa è rimasto senza parole quando Marco Liorni ha svelato la risposta giusta, quindi la parola collegata a quelle scelte per il gioco. Giuseppe aveva scelto lago, mentre la risposta esatta era cascata.

Ecco gli orecchini a cascata della ghigliottina de #Leredità di prima #AffariTuoi — 🔆 Valchiria dello spazzolone 🔆 (@cipocipollina) January 30, 2024

Mi sono persa la spiegazione della 'cascata di prosciutto'. Ma come gli è venuta in mente?!? #leredita — Kot (@Kot_Bond) January 30, 2024

Come detto, i telespettatori sono rimasti basiti e come ogni sera hanno espresso la propria opinione sui social. “Mi sono persa la spiegazione della ‘cascata di prosciutto’. Ma come gli è venuta in mente?!?” oppure “Ma che è la cascata di prosciutto?”, scrivono due sulla piattaforma X. E ancora:”Sono oltremodo perplessa”, “Parole assurde però quest’anno”.