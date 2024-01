L’Eredità, tutti pazzi per Gabriele: commenti choc. Durante l’ultima puntata andata in onda il 28 gennaio del popolare game show condotto da Marco Liorni, i concorrenti Cesario e Gabriele si sono sfidati per accedere all’ultima fase del gioco, la famosa Ghigliottina. Alla fine, Gabriele ha trionfato, guadagnandosi la possibilità di giocare per il premio finale con un montepremi accumulato di 160.000 euro.

E proprio durante la Ghigliottina, Gabriele ha dovuto trovare una parola che legasse insieme cinque parole indizio: “prendere”, “nobili”, “accordo”, “gioco”, “milione”. Taglia e taglia, il premio finale si è ridotto a 20.000 euro dopo varie deduzioni. La parola corretta che univa tutti gli indizi era “parti”, ma Gabriele ha risposto “Polo”, nonostante gli sforzi del conduttore Liorni di guidarlo verso la risposta giusta. Niente da fare quindi per Gabriele che non si porta a casa un euro.





Tuttavia, nonostante l’errore, Gabriele avrà l’opportunità di tentare nuovamente la vittoria nella puntata successiva del 29 gennaio. Eppure in qualche modo ha vinto il simpatico Gabriele che sui social network ha fatto impazzire molti. Proprio così, perché alcuni utenti maschi hanno espresso ammirazione per l’aspetto fisico di Gabriele, con commenti che vanno dal considerarlo un buon partito a riconoscerne la bellezza senza vanità.

Alcuni hanno elogiato Gabriele per essere sia attraente che capace, mentre altri hanno condiviso osservazioni che sono state ritenute inappropriati e quindi censurabili. Ma cosa gli hanno scritto? Cose del tipo: “Da sposare”, scrive qualcuno. “Ci sono i belli che fanno i fighi e quelli che non fanno i fighi”, aggiunge un utente, “Viva Gabriele, bello e bravo!”.

Per tutti gli altri commenti noi non possiamo fare altro che consigliarvi di andare sui social perché riportarli non crediamo sia del tutto “legale”. Si fa per scherzare chiaramente, ma sembra evidente che qualcuno si sia lasciato un po’ troppo prendere dalla situazione commentando l’aspettò fisico del concorrente dell’Eredità.

