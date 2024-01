“Si è suicidato”. Rosanna Fratello, la rivelazione choc. Siamo nel salotto di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin e a raccontare la propria storia è una delle protagoniste del Grande Fratello 2023: Rosanna Fratello. L’artista ha chiaramente parlato della sua carriera, ma anche di amore, gioie e dolori. E di uno che l’ha chiaramente sconvolta: la morte del fratello Giovanni che si è suicidato quando era giovane.

La donna ha fatto sapere che la madre non si è mai fatta una ragione di quel gesto estremo. Ha spiegato che per lei il concetto di famiglia è sempre stato uno dei valori più importanti: "Quando è nata mia figlia Guendalina mi ha cambiato l'esistenza. L'ho desiderata tanto, mi assomiglia ed è una figlia straordinaria. Sta vivendo un momento complicato perché ha vissuto un lutto importante".





Allora Rosanna ha continuato parlando del fratello Giovanni: “Io so bene cosa sia il dolore perché la scomparsa di mio fratello mi ha toccata profondamente. Lui mi ha sempre aiutata e accompagnata. Non ci saremmo mai aspettati che potesse compiere un gesto così estremo. Mia mamma non ha mai accettato tutto questo e prima di morire ha nominato il suo nome”.

E ancora: “Penso che la fede sia la cosa più importante, per me è fondamentale credere e pregare mi ha aiutato tanto anche in quel periodo buio”. Poi si è parlato della sua esperienza al Grande Fratello: “Al Grande Fratello mi sono divertita molto, all’inizio ero un po’ tesa ma poi mi sono aperta perché mi hanno accolta tutti benissimo Sono tornata più ragazzina e a mio marito Pino, che è dolcissimo, andava bene che partecipassi ma vorrei dirgli…”.

Conclude Rosanna Fratello: “Pino non fare sempre così, che ti va bene tutto, qualche volta prova anche a scuotermi. A parte gli scherzi, il fatto che la gente continui a volermi così tanto bene come mi ha dimostrato in questo percorso, mi fa molto piacere perché è sempre bello sentirsi amati”. E brava Rosanna!

