Grande Fratello 2023, riflettori accesi su Beatrice Luzzi. Negli ultimi tempi la concorrente non ha avuto le cose molto facili. Dalla dolorosa scomparsa del padre, all’assenza dalla casa, per poi rimettersi in gioco fino a comprendere che le dinamiche in casa erano andate incontro a profondi stravolgimenti che l’avrebbero toccata da vicino; critiche e allontanamenti hanno fatto giungere l’attrice alla conclusione che forse sarebbe stato il caso di ritirarsi definitivamente dalla ‘partita’.

Beatrice Luzzi di nuovo presa di mira, le conseguenze del caso. Grande Fratello in grande scompiglio alla luce dei recenti avvenimenti che avrebbero visto la concorrente presa nel mirino di alcuni compagni di gioco, primo tra tutti Garibaldi. La polemica scoppiata intorno al presunto ‘sputo’ avrebbe agitato gli animi anche del pubblico che ha chiesto agli autori di giungere ai ripari.

Beatrice Luzzi di nuovo presa di mira, le conseguenze del caso: risponde lo staff

Ma la questione non si è fermata a questo. Infatti ad aggiungersi al caos quotidiano, anche l’ultima vicenda che ha tirato in ballo il nome di Massimiliano Varrese. “Perché devo andare a parlare con lo sterco? Lo sterco rimane sterco. Mia nonna diceva “più smucini il secchi di ca**a e più puzza”. Diceva così e aveva ragione”. Insomma, ancora una volta la concorrente sembra essere tenuta distante da molti concorrenti. Ed è il pubblico ad arrivare a chiedere ancora una volta che vengano presi alcuni provvedimenti a riguardo. Dopo il grido “fuori Garibaldi”, adesso anche quello su Massimiliano. A questo punto lo staff di Beatrice Luzzi ha ritenuto opportuno intervenire attraverso un comunicato ufficiale.

“Per placare le pur superflue polemiche che stanno infestando i post su vari social media in questi ultimi giorni, siamo costretti a chiarire una volta di più che la famiglia e lo staff di Beatrice Luzzi la supportano ogni giorno da tutti i punti di vista, lavorando gomito a gomito”. E ancora: “Ogni gesto e reazione di Beatrice sono oggetto di riflessione e, ove necessario, di richiesta di chiarimenti dagli autori del programma, che puntualmente rispondono ai nostri quesiti sugli eventi che avvengono in casa. Nello staff, ovviamente, è compreso anche un avvocato che possa valutare al meglio eventuali implicazioni e complicazioni di natura legale”.

“Ci fanno sorridere, ma sempre meno, le campagne social di sedicenti amici di Beatrice che chiedono di entrare nella casa per aiutarla. Queste persone giocano con le giuste emozioni del pubblico, strumentalizzandole per ottenere visibilità. Beatrice al Grande Fratello sta mostrando tutte le sue potenzialità, per sua esclusiva volontà, con la determinazione che la contraddistingue. E non ha bisogno di nessun intervento da parte di personaggi che mirano esclusivamente a una mezz’oretta davanti al pubblico di prima serata del Grande Fratello, che ovviamente coinvolge nella trasmissione chi vuole, a discrezione degli autori”.