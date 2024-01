Scoop dal mondo del Grande Fratello. Per il reality show più seguito d’Italia su Canale 5 si annuncia domani, 29 gennaio, una puntata scoppiettate. Ma ciò che sta davvero facendo scalpore sono le rivelazioni esplosive provenienti dal di fuori della Casa.

La protagonista indiscussa delle ultime ore è la mamma di Greta, Marcella, che, rilasciando dichiarazioni esplosive ai microfoni di Radio Radio, ha svelato un segreto sconvolgente legato a Mirko. Per ricostruire il tutto bisogna tornare ai tempi di Temptation Island. Ecco le parole dirette di Marcella: “Mirko era a Iesolo, e una notte, alle 5 del mattino, ricevo una chiamata da Greta. Mi dice: ‘Mamma, sono uscita dal programma, vieni a prendermi in aeroporto’. Le rispondo che ero in vacanza e invio suo fratello. Il giorno dopo, Greta mi raggiunge a Iesolo e Mirko arriva all’aeroporto di Venezia. Non potevano farsi vedere insieme per contratto, quindi sono andata a prenderlo io. Sono usciti da Temptation Island entrambi euforici, smarriti, incapaci di distinguere la realtà.”

“Ecco qual è il piano di Mirko”. La mamma di Greta racconta tutto

Marcella non si ferma qui e rivela dettagli succulenti sulla situazione amorosa di Mirko: “Se lui era innamorato di Greta? Hanno vissuto tutto intensamente, ma ‘innamorato’ non è la parola giusta. Se amava ancora Perla? Posso dire che quando guardavamo le puntate di Temptation, faceva delle facce… secondo me era ancora preso. Uno si arrabbia sul momento e poi gli passa. Si è fatto prendere dall’aver visto le scene, poi ha trovato Greta ed è uscito. Però pensava ancora a Perla, ma come faceva a dimenticarla? Lui, secondo me, ha pensato ‘ma che cavolo ho fatto?’. Come se si fosse pentito.”

Secondo questa versione, prima di entrare a Temptation Island , Brunetti era pronto a chiedere alla sua Perla di sposarlo. Lo avrebbe confessato a Marcella. Ma, come ben sappiamo, le cose hanno preso una piega completamente diversa. Secondo Marcella, il piano di Mirko di chiedere la mano a Perla non è affatto morto, anzi, è solo rimandato.

La rivelazione bomba arriva quando Marcella spiffera: “Lui ci ha raccontato in privato che era a un passo dal farle la proposta di matrimonio prima che entrassero a Temptation Island. Io spero che lui le faccia la proposta adesso al Grande Fratello.”

Il colpo di scena è servito, e il pubblico non vede l’ora di scoprire come si svilupperanno gli eventi nella Casa. Sarà questa la stagione dei ritorni di fiamma? Non resta che sintonizzarsi sulla prossima puntata del Grande Fratello!