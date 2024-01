Clamoroso al Grande Fratello, Mirko Brunetti non entrerà più nella casa come sembrava essere previsto. Nelle ore scorse si era infatti rincorsa la voce non solo di un suo ingresso, ma anche di una permanenza già decisa di una settimana. Una versione che era stata fornita da Perla dopo che, giorni fa, sulla casa era volato un aereo. “Entra una settimana e poi esce. Esistono gli ospiti e ci sono stati anche in passato, non è mica una cosa così strana”, aveva detto. Mirko, da parte sua, continua a far parlare di sé.

Un esempio? Il botta e risposta con Garibaldi, a scatenarlo le parole del siciliano che si era detto amareggiato dal suo comportamento: “Sono rimasto deluso, quando era qui dentro e io non scherzavo, lui mi diceva che ero diverso. Io sono così sia fuori che dentro la casa, non ho bisogno di creare amicizie ai fini del pubblico, non ho malizia. Non fa parte di me”.





Grande Fratello, Mirko Brunetti: “Non torno nella Casa”

“I sentimenti non si decidono, le emozioni vengono da sole. La nostra amicizia è forte, ci divertiamo”. Accuse alle quali Mirko aveva replicato: “A me non piace l’incoerenza, mi ha detto che sono geloso perché io sono fuori e lui è lì. Per come stanno andando le cose, stare qui è un premio. Vedo malizia nei suoi abbracci con Perla, vedo incoerenza. Perla cerca affetto, lui ci vede malizia”.

Anche per questo era circolata la voce di un suo rientro. Adesso però Mirko ha deciso di rompere il silenzio sui social. “Ho visto che tutti sapete che lunedì entrerò come ospite in casa. Mi fa sorridere perché c’è un piccolo problema: lo sanno tutti ma io no, perché non è così. È anche abbastanza impossibile che qualcuno lo venga a sapere prima che lo sappia io”.

Sembrerebbe dunque che almeno per il momento Mirko Brunetti non farà ritorno al Grande Fratello. Ma sono in molti a scommettere che presto o tardi entrerà di nuovo nella Casa più spiata d’Italia. E allora saranno scintille.