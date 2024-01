“È andata così, purtroppo”. Carlo Conti, che brutta notizia: lo ha saputo poco fa

Non è un momento particolarmente felice per Carlo Conti, a poche ora dalla puntata di ieri sera di Tali e Quali show è arrivata la doccia gelata. Per chi non avesse visto lo show in onda su Rai 1, la vittoria è andata a Enea Platania che sul palco ha portato l’imitazione di Mango. Le note di ‘La Rondine’ gli hanno permesso di avere la meglio su Michele Minneci che ha interpretato Ligabue, seguito dai Big Ones che invece hanno incarnato gli Aerosmith, conquistando il terzo posto. Tanti, come al solito, i commenti a fine puntata.

Il pubblico, come accade per altro ogni volta, si è diviso su chi avrebbe dovuto essere o meno il vincitore. La maggior parte del pubblico, comunque, è stata d’accordo con la scelta dei giudici. Per Enea Platania, adesso, si aprono nuovi scenari e la possibilità di partecipare (e magari di vincere) la finalissima.

Ascolti tv, brutte notizie per Carlo Conti. Vince C’è posta per te

Nonostante una puntata ricca di colpi di scena Carlo Conti ha dovuto incassare l’ennesima sconfitta. I dati auditel, infatti, parlano chiaro. Su Canale 5 C’è posta per te (tutte le storie) ha ottenuto 4.697.000 telespettatori, share 30,44%. Su Rai 1 Tali e Quali (live) ha ottenuto 2.735.000, 16,37%. Su La7 In altre parole è stato visto da 843.000 telespettatori, share 4,55%. Su Rete 4 il film Schindler’s List – La lista di Schindler ha registrato 793.000 telespettatori, share 5,07%.

Su Italia 1 il film Space Jam – New Legends ha raccolto un netto di 769.000 telespettatori, share 4,23%. Su Rai 2 il film Un sacchetto di biglie 674.000, 3,76%. Su Rai 3 Quinta Dimensione ha registrato 471.000 telespettatori, share 2,83%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 347.000, 1,9%. Su Nove il doc Auschwitz – Memorie della Shoah ha registrato un netto di 253.000 telespettatori, share 1,5%.

A far primeggiare Maria De Filippi le tante storie portate all’attenzione del pubblico e, cosa non da meno, la presenza di ospiti vip. Tra questi Luca Argentero che ha deciso di regalare un viaggio ad alcune protagoniste della puntata di ieri sera.