“Sapevamo sarebbe successo”. Carlo Conti, il pubblico informato dopo la prima puntata di Tale e Quale

Il sabato sera, si sa, è momento di grande scontro in tv. Tra film, programmi di intrattenimento, serie tv e tanto altro le diversi emittenti propongono il meglio a disposizione per accaparrarsi più telespettatori possibili. E anche ieri, sabato 13 gennaio, la situazione non è cambiata: da un lato il ritorno di C’è Posta per Te con una Maria De Filippi in grande spolvero e dall’altra Carlo Conti con Tali e Quali 2024.

Ovviamente c’era grande attesa per la prima puntata del programma di Maria De Filippi su Canale 5. Tante le storie raccontate, come quella di Rosa che non parla alla figlia Luana perché ha una compagna. O quella di Giuseppe e Antonia, che hanno chiuso i rapporti con le figlie. E poi c’è Rosa che ringrazia i fratelli che l’hanno cresciuta dopo che ha perso entrambi i genitori.

La notizia è di quelle che non passano inosservate: per Maria De Filippi e la prima puntata di C’è Posta per Te è stato un vero e proprio tripudio. Sono stati ben 4 milioni e 730mila gli spettatori che sono rimasti incollati davanti al televisore per guardare lo show di Canale5. Lo share è stato del 31,1%, come dire che un telespettatore su tre ha scelto Queen Mary e le storie di famiglie più o meno disastrate.

Su Rai1, invece, gli spettatori che hanno scelto la prima puntata di Tali e Quali 2024 con Carlo Conti, andata in onda dalle 21:33 alle 00:07, sono stati 2 milioni e 957mila spettatori pari al 17,6% di share. Sulle altre reti, Rai2 ha proposto F.B.I. International: 839mila spettatori con il 4,5%. Su Italia1 Sing ha conquistato 694mila spettatori (3,8%). Su Rai3 la nuova stagione di Quinta Dimensione – Il futuro è già qui ha raccolto 570mila spettatori e il 3,3%.

Su Rete4 I bambini della speranza in prima ha raggiunto 442mila telespettatori (2,43% share). Su La7 In Altre Parole ha totalizzato 875mila spettatori (4,7%). Su Tv8 4 Ristoranti è stato scelto da 351mila spettatori (2,3%). Sul Nove Whitney Houston – Una voce dal cielo è stato visto da 178mila spettatori (1%). Sul 20 Spia per caso arriva a 395mila spettatori (2,1%). Su Iris Il fuggitivo ha conquistato 597mila spettatori (3,3%). Su RaiMovie Ex – Amici come prima! totalizza 323mila spettatori (1,7%). Su RaiPremium Doc – Nelle Tue Mani 3 in replica ha conquistato 330mila spettatori (1,8%). Su TopCrime Poirot ha raccolto 459mila spettatori (2,5%).

