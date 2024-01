“È cambiato tutto…”. Maria De Filippi, sorpresa in studio: il pubblico di C’è posta per te si scatena

La prima puntata di C’è posta per te ha già lasciato il segno nel cuore dei telespettatori. Tante storie ed anche una novità di cui il pubblico si è accorto. I commenti sui social non si sono fatti attendere. Così come non si sono fatti attendere quando è stato il caso di dare un’opinione sulle storie. Tra quelle più toccanti c’è quella di Rosa, che inizialmente non voleva incontrare la figlia Luana perché fidanzata con una ragazza. A fare ragionare la donna era stata la padrona di casa.

Che così le si era rivolta: “Tu la vivi come un lutto, ma non è morto nessuno e hai tua figlia. Se tua figlia per anni non è riuscita a dirti la verità e perché temeva proprio questa reazione. Pensa a quanta sofferenza ha passato tua figlia per paura di arrecarti un dolore. ma ci sono cose che non cambiano e non sono scelte. Se lei si fosse sposata con un uomo sarebbe stata infelice e prima o poi si sarebbe separata”.





C’è posta per te, novità in studio: ecco i droni scenografici

“Poi parliamo della ragazza che ha vicino, è bellissima e la ama, guardala un secondo. Dici che ti ha rubato tua figlia? E come avrebbe fatto? Tua figlia non è cambiata. Quello che facevi con tua figlia prima lo puoi fare ancora. Ma questo dolore ti fa bene? Non c’è un motivo valido per provare dolore, quindi non te lo procurare! Lei resta tua figlia chiunque abbia vicino”.

Alla fine Rosa si era convinta ed aveva aperto la busta. Applausi erano piovuti. Come quando Maria De Filippi ha introdotto la novità della stagione. Per la prima volta, infatti, la produzione ha deciso di introdurre dei droni scenografici. Durante la storia di Vincenzo e Raffaella hanno formato un cuore prima di volare via di nuovo. “Grande Maria, riesci sempre a dare qualcosa in più a questo meraviglioso programma”, scrive un utente.

E ancora: “mi sembra tutto cambiato rispetto allo scorso anno, lo studio e pure questi droni luminosi. Maria cambia in meglio tutto quello che è già perfetto”. E i numeri degli ascolti sono d’accordo con gli utenti. LA prima puntata di C’è posta per te ha stracciato la concorrenza.