“L’ha fatto dopo la puntata”. C’è Posta per Te, Santino apre la busta e riabbraccia la madre, poi il gesto choc

C’è Posta per te, è successo dopo la puntata. Una ripartenza con il botto per il programma attesissimo del sabato sera italiano. Ospiti in studio gli attori della soap Terra Amara, ma anche un autoironico Paolo Bonolis, che non appena fatto il suo ingresso in studio ha inciampato nella scenografia del programma facendo scoppiare il pubblico in una grande risata di incoraggiamento. Ma dopo la puntata cosa è successo?

Colpo di scena dopo la puntata di C’è Posta per Te. Storie che emozionano, che dividono l’opinione pubblica, che lasciano riflettere: il programma di successo di Maria De Filippi non mai di colpi di scena sia durante che dopo la trasmissione, proprio com’è accaduto a Santino Scuderi.

Leggi anche: “Cosa faccio oggi”. Com’è diventato Maurizio Zamboni. Nuova vita per il postino di C’è posta per te





Colpo di scena dopo la puntata di C’è Posta per Te: è successo dopo la puntata

Procediamo con ordine. La storia di Santino ha una base comune a tutti: la separazione dei genitori mai accettata del tutto. Per i figli non è mai una situazione semplice da gestire, ancor più quando i genitori provano a rifarsi una vita sentimentale. Ed è così che ha provato a fare la madre di Santino. Scuderi però non ha mai accettato la nuova relazione del genitore, decidendo di chiudere i rapporti con lei. “Mamma ti scrive tutti i giorni, giusto?“, gli chiede Maria De Filippi, “Li leggi o non li leggi”, “Li ignoro“, ha risposto Santino.

Questo fino a quando non è intervenuta la trasmissione. Chiamato in studio, Santino, che non ha più sentito la madre da circa un anno ovvero dal dicembre 2022, si è visto davanti alla scelta di aprire o meno la busta e perdonare la madre. Ed è così che ha fatto: aperta la busta, Santino ha deciso di concedere a se stesso e al genitore una possibilità per ricominciare a riprendere i rapporti.

Eppure lontano dai riflettori dello studio televisivo e dopo la registrazione dello show, Santino ha fatto un gesto che nessuno si sarebbe aspettato. Infatti ecco comparire su Facebook un post in cui ha ringraziato apertamente il padre: “A mio padre dico semplicemente grazie“, sono state le parole di Santino.