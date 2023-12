Lui è stato indubbiamente uno dei volti più familiari di C’è posta per te per tantissimi anni. Parliamo dell’ex postino Maurizio Zamboni, 54 anni, che ha ormai lasciato da diverso tempo la trasmissione di Maria De Filippi. E adesso ha spiegato ufficialmente le motivazioni che lo indussero a voltare pagina. Inoltre, ha anche rivelato cosa fa oggi per vivere e possiamo subito dire che la televisione non c’entra praticamente niente, essendosi ormai allontanato.

A C’è posta per te l’ex postino Maurizio Zamboni ha lavorato assiduamente per un ventennio, poi prima dell’arrivo della pandemia decise che fosse il momento giusto per andarsene e lasciare quindi spazio ad altre persone. I telespettatori sentirono subito la sua mancanza e ancora oggi c’è nostalgia quando si parla dell’uomo. Ma vediamo cosa ha dichiarato il diretto interessato, interpellato dai giornalisti del sito TvBlog.

C’è posta per te, che fine ha fatto l’ex postino Maurizio Zamboni

A gennaio ripartirà una nuova edizione di C’è posta per te e lui non ci sarà nemmeno stavolta. L’ex postino Maurizio Zamboni ha spiegato così il suo abbandono del programma: “Lasciai poco prima dell’arrivo del Covid. Dopo venti anni di fila sentivo di aver chiuso il cerchio. Ho preferito concentrarmi anche su altre cose“. E ha poi svelato il suo nuovo lavoro, infatti grazie al supporto di un suo amico ha permesso di dare un impiego anche a tanta altra gente.

Come dichiarato a TvBlog, Zamboni è attualmente il gestore di un’agenza di animazione assieme a 150 ragazzi: “Sì, facciamo lavorare 150 ragazzi, tra estate e inverno, dai 20 anni in su. Il nostro scopo è creare relazioni tra le persone, far nascere delle amicizie. Oggi è tutto più complicato, tutto si è raffreddato, un po’ per i social, un po’ per la pandemia. Ci siamo disabituati a relazionarci, c’è timidezza e maggiore freddezza”.

Sul suo eventuale ritorno in televisione ha semplicemente detto: “Mai dire mai“, inoltre ha rivelato che con sua moglie, che si chiama Linda Salvador, è anche protagonista di lezioni di public-speaking. Una vita molto attiva quella di Zamboni, anche se lontano dai riflettori.