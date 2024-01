C’è Posta per Te, lo scontro tra Maddalena e Francesca e genitori. Una storia molto forte quella raccontata ieri, sabato 13 gennaio, nella prima puntata del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Da un lato Giuseppe e Antonia, papà e mamma, dall’altro le figlie Maddalena e Francesca che hanno lasciato l’Italia per andare in Germania dai fidanzati. Tutto nasce nel 2013.

Maddalena, 21 anni, durante la festa di compleanno di Francesca presenta ai genitori il fidanzato Mariano che vive in Germania. Il ragazzo ha intenzioni serie e vuole portare la compagna a casa sua il più presto possibile. Ma i genitori non sono d’accordo: “Mia figlia non l’ho trovata nella spazzatura, non va da nessuna parte” dice papà Giuseppe. L’anno dopo i due si fidanzano ufficialmente e i consuoceri si conoscono.

Il trasferimento in Germania e lo strappo coi genitori

Maddalena vuole andare a vivere in Germania, ma i genitori si oppongono e chiedono che prima i due si sposino. La figlia non ne vuole sapere e parte per stare 15 giorni col fidanzato. In seguito telefona alla mamma e comunica che il suo trasferimento è permanente. Ma non è finita qui.

Lo strappo con i genitori avviene quando questi ultimi vengono a sapere che Maddalena e Mariano si sono anche sposati in Germania. A settembre nasce il primo nipote, ma solo la mamma va a trovarli, il papà, amareggiato per non essere stato neppure invitato al matrimonio, resta a casa. Maddalena decide di chiamare i due figli con i nomi dei genitori del marito, Rosa e Luigi.

Nel 2018 le vacanze d’estate in Italia tutti insieme non finiscono bene. Durante la sera del compleanno di Luigi, il nipotino, e dell’onomastico di Maddalena, il papà Giuseppe non avrebbe pagato la cena. I rapporti tra le figlie e i genitori si interrompono. A C’è Posta per Te il padre dice: “Non vi ho pagato la colazione? Non abbiamo festeggiato il vostro compleanno e onomastico? Maria dammi il fucile che mi sparo!“.

Poi Maria fa: “Ho l’impressione che quando sei arrivata a casa di Mariano in Germania, trovi accoglienza in casa dei tuoi suoceri Rosa e Luigi e tu ti senti in difetto. Come figlia ti senti in difetto perché tua mamma non c’è e per te non fa niente. Tu ti aspetti che Antonia faccia qualcosa per te e per la tua famiglia. Ma perché non glielo hai detto?”. “Sei venuto qui per fare lo spettacolo” dice Cristian, fidanzato di Francesca, a Giuseppe che sbotta: “Mi dispiace che le mie figlie vi permettono di rispondermi male. Non voglio più sentire nulla”. Tuttavia il finale è a sorpresa: le figlie infatti decidono di aprire la busta e riabbraccino i genitori.

