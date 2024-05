Fuori dal Grande Fratello Perla Vatiero continua a far parlare di sé. L’ultima intervista della vincitrice del reality risale a quasi un mese fa, in coppia con il fidanzato Mirko Brunetti nello studio di Verissimo. A Silvia Toffanin aveva raccontato le sue emozioni. E, soprattutto, la verità dietro il suo rapporto con Greta: “Devo dire che ci abbiamo messo un po’. Il nostro legame non è cresciuto da un giorno all’altro. Giorno dopo giorno siamo riuscite ad aprire argomenti che sapevamo che avrebbero potuto toccarci”.

“Inaspettata è la parola che descrive tutto questo – ha quindi detto Perla – È stato difficile, per lei soprattutto, però giorno dopo giorno conoscendoci e raccontandoci la nostra storia ci ha unito”. Poi non si era fermata qui.





Grande Fratello, un mazzo di fiori scatena le polemiche su Perla

“Io dico grazie a Greta, perché io e lei ci siamo dati l’uno per l’altro. Poi abbiamo sbagliato la forma, quello l’abbiamo capito strada facendo. Ma alla fine nel nostro percorso ci siamo aiutati”. E ancora continuava: “Sono d’accordo con il suo pensiero. Grazie a queste esperienze, staccandoci totalmente, siamo cresciuti e abbiamo capito ancora di più quanto ci amiamo”.

Fuori dallo studio Perla è stata spesso ospite di eventi. Ma non sempre le cose vanno bene, come in questo caso in cui Perla ha ricevuto da alcuni fan un bellissimo mazzo di fiori che ha prontamente consegnato l’omaggio floreale a uno dei suoi collaboratori e il suo gesto ha fatto così discutere. “Ma chi si crede di essere?”. Ma tra tanti commenti negativi c’è anche chi la difende.

“Ma perché pubblicate ste cavolate io ero presente all’evento ed è stata dolcissima e molto gentile con tutti, si vergognava anche dei tanti complimenti ha ringraziato tutti con una umiltà unica anche quando una ragazza gli ha regalato un piccolo ventaglio. Bella, semplice, senza trucco vestita come una ragazza normale e semplicemente bellissima. Quindi prima di parlare informatevi bene io ero presente a quest’ evento e a differenza di altre che se la credono lei proprio no ve lo posso assicurare”.