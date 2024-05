Per la prima volta da quando a Kate Middleton è stata comunicata la diagnosi di cancro, il principe William ha trascorso due giorni fuori casa. Negli ultimi mesi l’agenda degli impegni ufficiali del principe era stata modificata per essere riadattata alle esigenze familiari, per permettergli di sostenere la moglie per la durata del trattamento e stare accanto ai figli. Ma ora il principe ha dovuto partecipare a un impegno in Cornovaglia.

L’aver accettato l’idea di trascorrere una notte lontano da casa – sottolinea il Daily Mail – è il miglior indicatore del fatto che la principessa potrebbe essersi sulla via della guarigione. Gli aggiornamenti ufficiali sulla salute di Kate Middleton sono stati scarsi da quando, a marzo, ha annunciato di essere in cura per un cancro. All’epoca, aveva chiesto al pubblico “un po’ di tempo, spazio e privacy” per completare il ciclo di chemioterapia.

Kate Middlenton, spunta la teoria della ”maledizione di lady Diana”

Da allora Kate è stata lontana dai riflettori, mentre il principe William è tornato al lavoro con un’agenda degli impegni ufficiali adattata alla situazione. Durante una visita in una clinica, William ha parlato di Kate a due donne che si trovavano fuori dalla struttura e che gli chiedevano informazioni sulla salute della moglie: “Kate sta bene”, aveva detto il principe. Ma in queste ore, come riporta il sito DiLei, qualcuno parla della maledizione della principessa. Una maledizione, superstizione, che però, alla luce della diagnosi, ha messo in allarme i sudditi della Gran Bretagna, molto affezionati alla moglie di William.

Ovviamente il riferimento della ‘maledizione della principessa’ non può che essere alla suocera di Kate Middleton, la compianta Lady Diana Spencer, madre di William scomparsa il 31 agosto del 1997 in un terribile incidente stradale nel tunnel dell’Alma a Parigi. “Kate Middleton non diventerà mai regina“, scrive il sito parlando proprio della superstizione che circola sulla famiglia reale e soprattutto sulla moglie di William, erede al trono dopo re Carlo III, succeduto ufficialmente a maggio del 2023 dopo la scomparsa della regina Elisabetta II.

Il fatto che Kate non si mostri mai in pubblico, neanche durante gli spostamenti tra l’Adelaide Cottage, la sua casa a Windsor, e Anmer Hall, la dimora di campagna nel Norfolk, fa pensare che le cose non stiano andando poi così bene. A questo si aggiungono le voci della ‘maledizione della principessa’. “Affermazioni che danno da pensare che rafforzano profezie come quella appunto che Kate non riuscirà a diventare regina, al pari di Diana. C’è da aggiungere però, a dimostrazione dell’infondatezza di tali presagi, che, anche se Lady D. non fosse morta nel 1997 in un tragico incidente automobilistico, – conclude DLei – non sarebbe mai diventata regina perché era già divorziata da Carlo”.