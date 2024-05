“Dolori terribili”. Re Carlo, nuove notizie sulla salute smentiscono la versione ufficiale

Re Carlo III, la smentita fornita da Buckingham Palace non calma i rumor. Arrivano nuove brutte voci sulla salute del sovrano. Le prime erano arrivate circa una settimana fa, rimbalzata dai media di oltre oceano. Il New York Post scriveva: “Le condizioni di salute di Re Carlo stanno progressivamente peggiorando, portando i funzionari di Buckingham Palace di aggiornare il piano per il suo imminente funerale. Le fonti ci hanno spiegato che la situazione non è affatto buona. Naturalmente in questi giorni stanno esaminando ogni aspetto del Menai Bridge”.

>>“Danni fisici”. Spavento a Uomini e Donne, incidente stradale per il volto del programma: cosa è successo

E ancora un insider aveva rivelato: “Nelle ultime settimane ho parlato con gli amici del sovrano, abbiamo avuto conversazioni riguardo alla sua salute, la risposta più comune è stata: ‘Non sta andando bene’. Mi hanno detto chiaramente che le cose non vanno bene, ma che lui vuole sconfiggere questo male e che sta dando il massimo”.





Re Carlo III, nuove brutte voci sulla sua salute

Voci che il palazzo si era trovato costretto a smentire con una nota ufficiale. “Sua Maestà il Re tornerà presto ai doveri pubblici dopo un periodo di cura e recupero dopo la sua recente diagnosi di cancro. Per contribuire a segnare questo traguardo, il Re e la Regina faranno una visita congiunta in un centro di cura per il cancro martedì prossimo, dove incontreranno specialisti medici e pazienti. Questa visita sarà la prima di una serie di impegni esterni che Sua Maestà intraprenderà nelle prossime settimane”.

Adesso però, a sollevare un nuovo polverone, è un articolo pubblicato sul settimanale Gente in cui si parla principalmente di Kate Middleton. Si legge come: “l’intervento al quale è stata sottoposta la principessa è stata effettuata da un’équipe di medici italiani del Policlinico Gemelli di Roma”. Poi aggiunge che re Carlo III soffrirebbe di dolori alle ossa che non gli lascerebbero tregua.

Da dove vengono queste fonti? Gente afferma “di aver raccolto le confidenze di fonti vicine alla famiglia reale britannica che smentirebbero le rassicurazioni sulla salute del sovrano britannico diffuse dal comunicato di Buckingham Palace che ha annunciato il ritorno di re Carlo agli impegni pubblici”.