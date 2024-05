Paura per uno dei tronisti più discussi della storia recente di Uomini e Donne, coinvolto in un incidente mentre viaggiava in sella alla sua moto. I dettagli li ha raccontati lui, sulla sua pagina Instagram. Nel dating di Maria De Filippi il tronista non aveva trovato l’amore. Dall’inizio aveva avuto un rapporto ‘problematico’ con le telecamere, sentendosi molto spesso inadeguato al contesto e/o poco attratto dalle corteggiatrici arrivate per lui nel programma, finendo per chiudere anticipatamente tutte le frequentazioni senza mai arrivare a concretizzare alcun percorso.

>> “Questo è l’addio che fa più male al pubblico”. Un altro grande della Rai lascia tutto e va sull’altro canale

Dopo due mesi e poco più, aveva inaspettatamente deciso di lasciare il trono di Uomini e Donne, finendo per arrendersi ai suoi dubbi circa il senso della sua presenza in studio. Il tronista, disperato e in lacrime al punto tale da non riuscire a parlare, aveva comunicato la sua decisione allo studio e in particolare a Maria, spiegando che quello non fosse il posto adatto per lui.





Uomini e Donne, incidente per l’ex tronista Gianluca De Matteis

Soprattutto visto e considerato che non era scattato mai nulla con nessuna corteggiatrice, se non un timido interesse. Lui è Gianluca De Matteis. Dell’incidente, come detto, ha dato notizia sui social. Dicendo: “Io ragazzi sono rientrato ieri notte a casa dopo aver passato un’intera giornata al pronto soccorso di Genova. Ho avuto un incidente in moto, sono stato tamponato e sono stato slanciato via per alcuni metri con dei danni fisici”.

“I primi risultati del pronto soccorso sono confortanti però devo fare degli accertamenti perché alcune cose non vanno esattamente come dovrebbero andare, però finché racconti va tutto bene. Io non vedo l’ora di ripartire, di rimontare in sella, riaccendere la moto e raccontarvi di altri viaggi e altre esperienze. In realtà questa storia la voglio fare per ringraziare tutti quanti voi che mi avete scritto migliaia di messaggi che mi hanno proprio riempito il cuore”.

“In un momento delicato come quello del post incidente tra ospedali, attesa di esami importanti, le ansie, le paranoie che ti vengono, la paura di quello che potrebbe essere… quindi grazie davvero di cuore perché non mi aspettavo tutta questa partecipazione, quindi grazie a ognuno di voi. Un bacio grande e vi aggiornerò strada facendo”.