Isola dei Famosi, chi vincerà secondo gli scommettitori. Grandi novità quest’anno per il reality condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria, affiancata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. L’inviata è invece Eleonoire Casalegno. Tanto per cominciare ci sono anche concorrenti non famosi. Si tratta di Peppe Di Napoli, Alvina Verecondi Scortecci, Khady Gueye e Pietro Fanelli.

Il gruppo si trovava sull’isola già due giorni prima degli altri. Con loro avrebbe dovuto esserci anche Tonia Romano, che però è rimasta ai box per un problema di salute. Gli altri si sono lanciati ad uno ad uno: Samuel Peron, Marina Suma, Aras Senol, poi Matilde Brandi, Artur Dainese, Francesca Bergesio ed Edoardo Stoppa. Quindi ecco Valentina Vezzali, Greta Zuccarello e Joe Bastianich. Gli ultimi a lanciarsi dall’elicottero sono stati Edoardo Franco, Maité Yanes e Luce Caponegro. Ma chi tra loro riuscirà a vincere?

Sfida a due all’Isola dei Famosi: ecco chi vince per gli scommettitori

Al momento gli scommettitori non hanno elementi per giudicare, ma queste sono le quote assegnate ai concorrenti dell’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi. Secondo Sisal sarà una sfida a due tra l’inviato di Striscia La Notizia Edoardo Stoppa e il giudice di Masterchef Italia Joe Bastianich. Entrambi sono dati per vincenti a 4,00. Dunque potrebbe essere uno di loro due a succedere a Marco Mazzoli vittorioso nella scorsa edizione.

A seguire c’è il vincitore di MasterChef Italia, Edoardo Franco (quotato a 6,00). Quindi subito dopo ecco l’attore di Terra Amara Aras Senol, il ballerino di Ballando con le Stelle Samuel Peron e il modello italiano Artur Dainese (tutti a 7,50). Poi c’è la campionessa olimpica Valentina Vezzali a 9,00. A seguire c’è la modella e ballerina Greta Zuccarello (12,00).

Matilde Brandi è quotata invece 20,00 esattamente come l’ex miss Italia Francesca Bergesio. Poco distaccata l’ex pornostar Selen (25,00), quindi Maité Yanes (quotata 33) e l’attrice Marina Suma (quotata 50). Ricordiamo che la finale dell’Isola dei Famosi è prevista per metà giugno.

