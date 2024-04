L‘Isola dei Famosi 2024 è iniziata ma c’è già una polemica in corso. O meglio, un giallo. Riguarda Tonia Romano, la naufraga che insieme ad altri 4 nip (Peppe Di Napoli il pescivendolo, la contessa Alvina Verecondi Scortecci, il poeta Pietro Fanelli e la modella Khady Gueye) sarebbe dovuta essere presentata nella puntata d’esordio del reality, quella di lunedì 8 aprile. Puntata in cui Vladimir Luxuria ha però comunicato che la naufraga è fuori per problemi di salute.

“Ce ne sarebbe dovuta essere una quinta, Tonia, che però ha avuto un problema di salute e non è potuta essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto”, ha detto la conduttrice in diretta. La mattina successiva, come abbiamo raccontato anche noi e come anticipato dal sito Fanpage, la famiglia ha fatto sapere che Tonia si trova in Honduras, ma non riescono a mettersi in contatto con lei.

Tonia Romano Isola dei Famosi, spuntano le foto

La stessa famiglia di Tonia Romano che, nella serata di lunedì, si aspettavano regolarmente di vederla in diretta tv, ma qualcosa deve essere andato storto. Ora altre informazioni, sempre dal sito campano che pubblica le foto dell’Archivio IPA, archivio ufficiale dell’Isola dei Famosi e che dimostrano che Tonia Romano sull’Isola ha messo piede proprio insieme a tutti gli altri naufraghi.

E infatti negli scatti eccola insieme agli altri naufraghi non famosi lavorare alla costruzione della capanna e poi anche con il poeta Pietro e con la contessa Alvina Verecondi Scortecci. In un altro è in un momento di confidenze in compagnia di Khady Gueye con cui prima si abbraccia poi si allontana.

SORPRESA! Una comunità di naufraghi ha già preso possesso dell'#Isola pic.twitter.com/qcvXtDg1kc — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 8, 2024

Anche dai racconti video, tutta l’esperienza di Tonia Romano è stata tagliata. A un certo punto, quando i naufraghi trovano il tesoro nascosto (la pentola) è possibile vedere 4 persone intente a scavare, ma dovrebbero essere 3 considerato che il poeta Pietro Fanelli era in disparte dal resto del gruppo. Ha avuto un malessere o un infortunio? Cosa le è successo? Rientrerà in gioco all’Isola dei Famosi? Probabilmente giovedì avremo tutte le risposte.