L’Isola dei Famosi è tornata in tv con Vladimir Luxuria, fino a poco tempo fa opinionista del programma. Dopo essere stata naufraga (vincitrice), inviata e opinionista, si è messa in gioco arrivando al timone del programma. E a leggere anche i commenti sui social ha superato la prova a pieni voti la prova. Lo aveva detto Pier Silvio Berlusconi, che ha fortemente voluto Vladimir alla conduzione del reality show di Canale 5.

“Vorremmo provare a fare una nuova Isola, sempre con dinamiche tipiche dei reality ma con un cast misto e concorrenti che escono dalle scelte tipiche portando storie e narrazione più profonde come è stato per il Grande Fratello. Quella di Luxuria, per la quale ho ammirazione e stima, ci pare la mossa giusta: lavora con noi da molti anni e ha fatto tutto il percorso a L’isola: concorrente, vincitrice, inviata, opinionista e adesso conduttrice”, aveva spiegato l’amministratore delegato di Mediaset motivando l’arrivo di Vladimir Luxuria.

Tra i concorrenti di quest’anno ci sono anche i nip e particolare attenzione è per Tonia Romano. Nata ad Avellino da genitori napoletani, la naufraga dell’isola dei Famosi 2024 ha 36 (nata il 14 giugno 1987) ha vissuto in un piccolo paesino in provincia di Napoli fino all’età di 5 anni. A 18 anni si è arruola nell’esercito e successivamente è diventa vigile del fuoco.

Tonia Romano ha anche recitato come attrice nel film “Bronx 80146- Nuova Squadra Catturandi” disponibile sulla piattaforma “Amazon Prime Video”. Da bambina ha purtroppo assistito alle violenze di suo padre nei confronti della madre, poi fuggita insieme a lei quando aveva solo 5 anni. A 18 anni ha vinto il concorso di pilota dell’Aeronautica Militare, ha supera le prove fisiche ma è stata scartata alla prova dell’abitacolo perché troppo alta (186 centimetri).

Nel 2005 ha partecipato a Uomini e Donne, ma nel 2006 ha vinto il concorso nell’Esercito Italiano diventando caporal maggiore. Ha sposato un uomo più grande di lei di 16 anni dal quale ha avuto due gemelli, Maria e Andrea oggi quattordicenni, ma il suo matrimonio è finito a causa di episodi di violenza domestica. Tonia Romano è stata anche vigile del fuoco e nel 2024 è entrata come concorrente della diciassettesima edizione dell’Isola dei Famosi.

Prima di partire per L’Isola dei Famosi, Tonia Romano ha registrato un video: “Buongiorno, ogni azione ha il suo buon fine. Io sono in procinto di affrontare una delle sfide più grandi della mia vita. Lo faccio per dimostrare soprattutto a me stessa e ai miei figli, che nella vita non bisogna mollare mai. Spero di rendere orgogliosi i miei figli. E nel caso non dovessi farcela e avessi bisogno del vostro aiuto so che ci sarete“.