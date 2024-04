L’Isola dei Famosi 2024 è ufficialmente iniziata. E con un annuncio a sorpresa di Vladimir Luxuria: dopo aver presentato i naufraghi famosi, ha infatti ammesso che da ben 48 ore un gruppo di concorrenti ‘sconosciuti’ aveva già dato il via all’avventura in Honduras. Sconosciuti fino a un certo punto, perché il pubblico social ha subito fatto due più due. Con Pietro Fanelli, “il poeta”, già visto in un reality ma anche con Peppe Di Napoli.

“Peppe Di Napoli il pescivendolo” lo ha presentato Vladimir Luxuria, il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi è in realtà una star dei social. Chi lo segue, su TikTok vanta oltre 300mila followers, aveva notato che già da qualche giorno era stranamente assente. Ma chi è il pescivendolo di Pianura, passato dal banco del pesce alla prima serata su Canale 5?

Isola dei Famosi, chi è Peppe Di Napoli

Classe 1973, Peppe Di Napoli è originario del Rione Traiano, alla periferia Ovest di Napoli. Figlio e nipote di pescivendoli, ha cominciato molto giovane a lavorare in pescheria insieme al padre. È grazie soprattutto all’esplosione di TikTok che comincia a farsi conoscere, diventando negli ultimi anni una vera e propria star del social.

È famoso il suo motto “a cascata”, con il quale indica l’abbondanza e la qualità dei suoi prodotti, e anche la sua barba, folta e molto scura. E gli viene attributa anche una certa somiglianza con il famoso chef Antonino Cannavacciuolo. Sposato con Brunella, con la moglie hanno due figli: Aurora, poco più che ventenne che appare spesso nei suoi video, e Alessandro, adolescente.

Non solo popolare in rete. Peppe Di Napoli non è un volto completamente nuovo in televisione. Il 51enne napoletano è infatti il volto di “Do You Like Pesce?”, trasmissione di Discovery+ nella quale insegna ricetta a base, ovviamente, di pesce. Due anni fa, inoltre, è stato suo malgrado protagonista di un fatto di cronaca: una bomba carta esplose all’esterno della sua pescheria-ristorante di Pianura e danneggiò la saracinesca e l’insegna della pescheria, che aveva trasformato da poco anche in un ristorante.