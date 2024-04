Concorrente abbandona subito L’Isola dei famosi 2024. Neanche il tempo di iniziare che Vladimir Luxuria annuncia il suo ritiro. Colpo di scena nelle prime ore del programma per un’inaspettata assenza. In tanti infatti si aspettavano di vedere una concorrente che invece non è mai arrivata di fronte alle telecamere. Ma facciamo un passo indietro, come abbiamo già raccontato, l’Isola è iniziata in gran segreto da due giorni. Lo ha annunciato Luxuria durante la prima puntata andata in onda l’8 aprile 2024.

Durante la stessa diretta, ha inoltre fatto sapere che una naufraga, che sarebbe dovuta approdare in Honduras, non sarà presente per questa edizione. Mentre presentava i concorrenti uno ad uno, Vladimir ha quindi rivelato che in un’altra parte dell’isola sono già arrivati da un paio di giorni altri concorrenti che il pubblico non conosce ancora. Sono i cosiddetti Nip dell’Isola dei Famosi 2024: stesso ragionamento degli omonimi del Grande Fratello e stesso funzionamento.





Concorrente abbandona subito L’Isola dei famosi 2024

Si tratta quindi di persone comuni che hanno deciso tentare la strada della popolarità televisiva in questo modo. In tanti hanno fatto notare che si tratta, più o meno, della vicenda di Perla Vatiero al GF che poi ha pure vinto! E tra i concorrenti Nel c’è anche lei, Tonia Romano. C’è solo un problema: la ragazza è già tornata a casa. Luxuria fa sapere che era una delle favorite di questa edizione e che sarebbe dovuta essere sull’isola dei Non-Famosi, ma niente.

La giovane non ci è mai arrivata per un problema di salute e sembra che non sia affatto certo il suo ritorno. Sembra infatti che sia dovuta rimanere a casa e a riguardo Vladimir Luxuria ha fatto sapere: “Allora, c’è una comunicazione da darvi. Oltre a questi quattro naufraghi che avete visto ce ne sarebbe dovuta essere un’altra, Tonia. Però ha avuto un problema di salute e dunque non potrà essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto”.

La 37enne di Avellino è una mamma e una modella. In passato ha partecipato a Miss Mamma Italiana e ha posato per il Calendario Miss Mamme Italiane 2017. Nel 2005 ha preso parte anche a Uomini e Donne, ma ha lasciato il programma perché vincitrice di un concorso nell’Esercito Italiano diventando Caporale Maggiore. La donna dovrebbe avere un ex marito, con il quale ha avuto due figli gemelli, ma non si sa molto di più. Peccato!

