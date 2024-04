Isola dei Famosi 2024, stasera 8 aprile via alla prima edizione targata Vladimir Luxuria. Promossa conduttrice dopo l’esperienza da opinionista, Vladimir è pronta a cimentarsi con l’ennesima sfida della sua vita ed a prendere il posto di Ilary Blasi. Al fianco della presentatrice ci saranno Sonia Bruganelli, Dario Maltese ed Elenoire Casalegno. Per tutti l’emozioni è grande. Sonia ha spiegato: “Se sono pronta? Io credo di sì. Prontissima ed emozionata. perché mi fa piacere esserci in questa Isola. Questo gruppo è… ci vogliamo bene e può essere un’esperienza positiva”.

“Il Grande Fratello per me è stato, come dissi, una sorpresa ma anche un’opportunità figlia anche del fatto che a me piaceva. Ho detto mille volte che mi sono laureata con una tesi sul Grande Fratello e per me è stato una sfida, un gioco. L’Isola è totalmente diversa, è un altro tipo di sfida perché totalmente diversa dal GF. Ho piacere di esserci”.





Isola dei Famosi 2024, Mediaset ha approvato i vestiti di Vladimir Luxuria

Quanto a Vladimir: “Sono la prima conduttrice trans di una trasmissione importante, in onda in prima serata su Canale 5. […] So che l’editore mi ha voluto non in quanto trans, ma perché mi è stato detto, ho dimostrato di poterlo fare. Credo sia per merito. E certo questo dimostra un’apertura da parte dell’azienda, che c’è e c’è sempre stata”.

Intanto arriva un’indiscrezione proprio sulla conduttrice. Secondo Dagospia infatti tutti i look che Vladimir Luxuria indosserà a L’Isola dei Famosi “sono stati visionati e approvati dai vertici Mediaset”. Ma non solo. Pare anche che alla conduttrice sia stato “chiesto un look sobrio e niente eccessi”. Insomma, il biscione avrebbe già messo le mani avanti e avvertito la conduttrice. Intanto sembra quasi al completo il cast dei concorrenti.

Tra i naufraghi di questa edizione Francesca Bergesio, Greta Zuccarello, Maitè Yanes, Marina Suma, Matilde Brandi, Valentina Vezzali e Selen. E ancora: Aras Şenol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Joe Bastianich e Samuel Peron.