È stato uno dei personaggi più amati e seguiti delle ultime edizioni di Uomini e Donne. La sua storia con la tronista, la prima dopo l’emergenza pandemica, aveva conquistato tutti. La scelta era arrivata in un giorno anonimo di gennaio 2022, all’improvviso. Scoccata la scintilla, subito dopo erano arrivati i petali rossi e le parole di lei. “Non so dire se questo percorso è stato perfetto, l’epilogo sicuramente si. Non avrei mai pensato di provare tutto questo, è stato un costante turbinio di emozioni forti e profonde, una montagna russa continua che mi ha portato fino alla fine a vivere tutto al 100%”.

“La fine è stata l’inizio e io auguro a tutti voi di poter trovare nella vita quello che ho trovato io. Auguro a tutti di trovare qualcuno che non vada via neanche nei momenti peggiori, di trovare una persona accanto alla quale sentirvi la versione migliore di voi stessi e di saper riconoscere la bellezza dei vostri sentimenti nonostante tutte le difficoltà”.





Uomini e Donne, Samuele Carniani ritrova l’amore dopo Roberta

Quindi concludeva: “Auguro a tutti di tremare a ogni sguardo, di sentire le farfalle nello stomaco a ogni bacio, di avere le mani strette costantemente con quelle della persona che vi completa. Io ho avuto la fortuna di trovarlo, e tutto questo porta il tuo nome. E se questo non è amore, se tu non sei amore, allora l’amore non esiste”.

Poi la storia tra Roberta Giusti e Samuele Carniani aveva preso una brutta direzione, dopo poco più di un anno, la scorsa estate, era arrivata la rottura tra la bellissima romana ed il ragazzo di Arezzo. Poi il silenzio su di loro, fino qualche ora fa quando Samuele è tornato sui social mostrando uno scatto che lascia ben poco all’immaginazione.

La nuova fiamma di Samuele si chiama Letizia, e da quanto si riesce a carpire dai social è di Arezzo come l’ex corteggiatore e studia all’università di Firenze. Da quanto stiamo insieme non si sa, ma pare che la coppia sia molto ma molto affiatata.