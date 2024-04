Armando Incarnato è lontano da Uomini e Donne ormai da mesi. Non è chiaro se lo storico cavaliere tornerà o meno in studio, ma una cosa è certa: si è reinventato alla grande. Nelle ore scorse Armando ha pubblicato una storia su Instagram nella quale si vede mentre conta mazzette di soldi. Tanti i commenti negativi piovuti, c’è infatti chi ha trovato di pessimo gusto mostrare tanto denaro sui social, ma anche tanta curiosità su come abbia fatto a guadagnare così tanti soldi.

Nei mesi di assenza da Uomini e Donne Armando Incarnato si è dedicato alla recitazione, sua grande passione. Ebbene dopo aver fatto da stuntman in Gomorra 4 e recitato una piccola parte in Gomorra 5 il cavaliere partenopeo debutterà nel suo primo film. La pellicola, del regista Stefano Cerbone, si intitola “Nati pregiudicati”.





Uomini e Donne, Armando Incarnato guadagni record

La trama parla di alcuni bambini nati da genitori legati alla criminalità organizzata, vittime di discriminazione e del pregiudizio. In particolare nel film si racconta la storia di due amiche costrette a separarsi quando scoppia una faida tra le rispettive famiglie. Il ruolo di Armando Incarnato al momento resta avvolto nel mistero.

Non è un mistero invece come abbia fatto a guadagnare, racconta lui: “25mila euro in appena tre mesi”. Mentre conta banconote da 20 e 50 euro Armando racconta di aver guadagnato tramite sponsorizzazioni come fanno gli influencer. Racconta City Rumors.it come: “L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha voluto mostrare tanti soldi per spiegare come è riuscito a guadagnarli”.

E ancora si legge sul sito: “In sovraimpressione, infatti, c’è un link che sta promuovendo, spiegando che con questa collaborazione si guadagnerebbero soldi facili e sicuri”. La domanda che tutti si fanno è però un’altra: Armando Incarnato tornerà mai a Uomini e Donne? Al momento sembra di no.