Mediaset, è guerra tra conduttori. Alta tensione tra i volti noti del Biscione, almeno secondo alcune indiscrezioni rivelate da Dagospia. Poco tempo fa si parlava di un Pier Silvio Berlusconi intento a valutare programmi e personaggi per un rilancio globale dell’azienda. Adesso spuntano fuori cose grosse, vere e proprie inimicizie tra alcuni dei conduttori più popolari di Canale5 e compagnia.

Nelle scorse ore è stato il giornalista e regista Gabriele Parpiglia a gettare benzina sul fuoco delle polemiche. L’esperto di gossip e tv nonché conduttore si è tolto parecchi sassolini – o sassoloni – dalle scarpe e ha fatto nomi e cognomi. In particolare in un’intervista sul profilo di Sdl Tv ha lanciato accuse pesanti a Michelle Hunziker, che per lui è una “maleducata“. Ma ci sono anche altri conduttori nell’occhio del ciclone…

Le accuse a Hunziker e il retroscena su Panicucci-Vecchi

Su Michelle Hunziker Parpiglia rivela: “Ci trovavamo al compleanno di Roberto Cenci. Io ero andato a prendere Ornella Vanoni e l’ho accompagnata in queste scale a chiocciola molto ripide di un locale di Milano. Quando l’ho lasciata, mi sono girato e mi sono trovato in difficoltà perché ero pressato: c’era Michelle Hunziker. L’ho guardata, l’ho salutata, lei mi ha guardato e se n’è andata. Ma senza motivo! Questa scena l’ha vista anche Graziella, la sua agente. Il giorno dopo così l’ho chiamata e le ho chiesto ‘qual è il problema con lei?‘. Lei mi ha risposto ‘tranquillo che ci penso io‘. Oggi è passato un mese (da quella telefonata, ndr) e lei non mi ha mai fatto sapere niente, quindi per me è finita”.

Continua il clima di tensione, poi, tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Già in alcuni fuorionda la bionda conduttrice aveva appellato il collega di Mattino Cinque con un “figlio di buona donna” perché le avrebbe tolto del tempo in trasmissione. Sembra inoltre che la Panicucci abbia canzonato Vecchi dicendogli che presto il programma sarà tutto suo. Intanto, però, la seconda parte di Mattino Cinque e lo stesso Mattino 4, dove Federica è con Roberto Poletti, non stanno andando bene come ascolti.

Infine D’Agostino lancia tre indovinelli. Quale conduttrice si è finanziata da sola un programma che è stato un flop? La risposta potrebbe essere proprio Federica Panicucci con Mattino 4, ma anche Michelle Hunziker con “Michelle Impossible & Friends”. Il secondo: quale conduttrice famosissima sta utilizzando profili social falsi per offendere una collega? Infine quale conduttore è odiato dai dirigenti per via delle presunte raccomandazioni politiche? In questo caso, e parliamo di Rai, spuntano fuori i nomi di Pino Insegno e Nunzia De Girolamo. Saranno davvero loro?

