Momenti di tensione durante la puntata di ieri, domenica 7 aprile, di Affari Tuoi. Cala il gelo tra la concorrente arrivata dalla Valle D’Aosta e la pacchista della Sardegna. Amadeus, non appena ha capito che la situazione poteva diventare esplosiva, ha buttato acqua sul fuoco con una battuta. Intanto ieri il programma in onda su Rai 1 ha fatto, ancora una volta, il pieno di ascolti confermandosi uno dei più seguiti della televisione.

>> “Ma quest’altro che c’entra?”. Isola dei Famosi 2024, tra i concorrenti spunta anche lui. Cosa ci fa in Honduras: “Ma pensa un po’…”

Affari Tuoi, nel dettaglio, è stato seguito da 5.519.000 spettatori pari al 28.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.632.000 spettatori (13.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.198.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Chesarà… arriva a 699.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha convinto 674.000 spettatori (3.6%) nella prima parte e 635.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte.





Affari Tuoi, botta e risposta tra le concorrenti Amadeus risponde

Su La7 In Altre Parole Domenica convince 991.000 spettatori pari al 5.1%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 750.000 spettatori (share del 4%). Tornando alla puntata, la tensione si è raggiunta quando la concorrente della Sardegna si è presentata dicendo: “Buonasera a tutti, sono Maria Assunta e vengo da Maracalagonis, un paese in provincia di Cagliari”.

La concorrente della Val D’Aosta, però, ha detto visibilmente seccata: “E l’in bocca al lupo non me lo fai?”. E Maria Assunta: “In bocca al lupo!”. E Alice, però, ha commentato: “Ti voglio bene, sei fantastica”. Ancora Maria Assunta: “Anche tu molto”, con un’espressione che la diceva lunga. Amadeus, accortosi del gelo, ha stemperato la situazione.

“Hai fatto ‘sta cosa cioè… ha fatto ‘anche tu molto’ e ha aperto. Meno male che c’erano 20mila euro, che è un peccato, ma se ce n’erano 200mila ci prendeva un colpo”. I commenti sono fioccati: “I drama dietro le quinte di Affari Tuoi, i drama in Hotel, vogliamo saperne di più”. Oppure “Raga, ma sto volando, avevamo del drama e non ce ne siamo accorti”. E ancora: “Secondo me dopo la puntata si sono picchiati, è sicuro”. “La svolta reality di Affari Tuoi con la guerra tra Sardegna e Val d’Aosta. Il grande Fratello e l’Isola se le sognano queste dinamiche”.