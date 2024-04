C’è un personaggio molto discusso nel cast dell’Isola dei Famosi che inizierà lunedì 8 aprile su Canale 5. Al momento i concorrenti ufficiali sono 18, tra questi volti molto noti come il ristoratore ed ex giudice di Masterchef Joe Bastianich, la showgirl Matilde Brandi, l’inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa, Marina Suma, Luce Caponegro (l’ex attrice a luci rosse Selen) e Valentina Vezzali, schermitrice specializzata nel fioretto con record di vittorie nella sua disciplina.

Quest’anno a condurre l’Isola dei Famosi 2024 ci sarà l’ex vincitrice e opinionista del reality show Vladimir Luxuria, che ha preso il posto di Ilary Blasi. Nei panni degli opinionisti, invece, ci sarà l’inedita coppia formata da Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello Vip, e il giornalista del Tg5 Dario. Per la prima volta l’inviata in Honduras sarà una donna, a cayp Cochinos sbarcherà Elenoire Casalegno.

Leggi anche: “Si è lasciata prima di volare in Honduras”. La protagonista dell’Isola dei Famosi è di nuovo single





Isola dei Famosi 2024, chi è il concorrente Peppe Di Napoli

Tra i naufraghi che vivranno in Honduras ci sono anche Francesca Bergesio, Artur Dainese, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Alvina Verecondi Scortecci, Maitè Yanes, Greta Zuccarello e Peppe Di Napoli. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un pescivendolo di Napoli diventato molto famoso su TikTok, con oltre 200mila follower e un format televisivo: “Do you like pesce?” per Discovery+.

“Sono onorato di fare quello che sto facendo. Tra poco mi sentirete”, aveva detto ai suoi follower il pescivendolo Peppe Di Napoli, che sui social macina visualizzazioni grazie ai video in cui mostra i suoi prodotti e in cucina, alle prese con ricette della tradizione e non. Come per il Grande Fratello, anche l’Isola dei Famosi ha voluto inserire alcuni personaggi nip e il pescivendolo fa proprio parte di questo gruppo.

Peppe Di Napoli è una celebrità su TikTok, Instagram e Facebook, dove ha circa un milione e mezzo di follower con l’account Pescheria Di Napoli. Come riporta il sito Biccy, lo scorso anno è stato citato anche da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque in quanto “pescivendolo indignato”, dopo che Alessandro Cecchi Paone, proprio a L’Isola dei Famosi, aveva dato della pescivendola urlatrice a Nathaly Caldonazzo.