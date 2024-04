Colpo di scena prima dell’Isola dei Famosi. Una protagonista si è infatti lasciata e quindi volerà in Honduras da single. Erano tutti convinti che fosse ancora legata sentimentalmente ad una persona, ma è arrivata nelle ultime ore una rivelazione che ha lasciato il pubblico senza parole. Lei non ha mai fatto un annuncio ufficiale, ma potrebbe parlarne proprio durante il reality.

All’Isola dei Famosi troveremo quindi una protagonista libera da impegni amorosi, infatti si sarebbe lasciata definitivamente col suo partner. Uno scoop arrivato grazie ad uno dei giornalisti più esperti, ovvero Gabriele Parpiglia, che durante Casa Sdl ha fornito diverse anticipazioni sul programma condotto da Vladimir Luxuria e questa è stata una delle più clamorose.

Leggi anche: “È sparito, non va in Honduras”. Isola dei Famosi, è mistero sul concorrente big: cosa si è saputo





Isola dei Famosi, protagonista si è lasciata: “Parte in Honduras da single”

A pochi giorni dall’avvio dell’Isola dei Famosi è stato comunicato da Parpiglia che una protagonista si è lasciata con la sua dolce metà, quindi si è messa alle spalle questa relazione ed è partita alla volta del paese dell’America centrale senza vincoli sentimentali. Eppure niente aveva fatto presagire una cosa del genere, dato che c’era stato totale silenzio dalla diretta interessata.

Questo l’annuncio, ripreso anche da Amedeo Venza su Instagram: “Scoop a Casa Sdl! Elenoire Casalegno parte per l’Isola dei Famosi in totale singletudine!”. Lei era ritenuta fidanzata con un uomo di nome Alessandro, che lavora come organizzatore di eventi per il Milan Club. Lui è il nipote dell’ex calciatore interista Mario Corso.

C’è curiosità per capire se confesserà questa notizia a Vladimir Luxuria o se Elenoire Casalegno riferirà altro, ovvero che sia ancora fidanzata. Lo scopriremo a partire da lunedì 8 aprile.