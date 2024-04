Ora che il Grande Fratello è finito da un po’ di tempo, è il momento delle decisioni per quanto concerne il futuro. E Alfonso Signorini potrebbe essere già stato contattato da Mediaset per informarlo sulla decisione presa. Pier Silvio Berlusconi sta lavorando alacremente per dare sempre più slancio alle trasmissioni e ora è emersa una possibile scelta.

Alfonso Signorini lavora per Mediaset da molto tempo e ora avrebbe appreso di questa decisione, assunta direttamente dai vertici. Sono uscite fuori delle indiscrezioni molto interessanti, che non riguardano solamente il conduttore del Grande Fratello, ma anche la collega Maria De Filippi. A parlarne è stato uno dei maggiori esperti di gossip e televisione.

Alfonso Signorini, Mediaset avrebbe preso la sua decisione: cosa succede

A parlarne è stato l’Investigatore Social, ovvero Alessandro Rosica, che in un’Instagram story si è riferito anche ad Alfonso Signorini e a quanto starebbe per fare Mediaset. Ma è stata riportata anche la presunta decisione presa su Maria De Filippi, come scritto ironicamente da Donna Pop: “Pare che Pier Silvio Berlusconi toglierà da Mediaset tutti i conduttori che fanno flop. Questo vuol dire che da settembre Maria De Filippi condurrà anche le previsioni del meteo”.

L’amministratore delegato Mediaset non sarebbe invece soddisfatto di Signorini, secondo Rosica: “Rimarrà solo Maria. Comunque sempre più scontenti di Alfonso. Nelle ultime ore si valuterà se dargli definitivamente un calcio nel sedere“. Quindi, la riconferma per la prossima edizione del Grande Fratello non sarebbe così sicura, come aveva invece fatto intuire nei mesi scorsi.

Ovviamente nei prossimi mesi, presumibilmente anche durante la stagione estiva, scopriremo se Alfonso Signorini tornerà al timone del GF oppure se si virerà su un altro nome.