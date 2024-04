Grande Fratello, la notizia ha raggiunto i fan del programma nelle ultime ore. Tanti i commenti sui social. Ora si apre una nuova fase nella storia del reality. Una cosa è certa: niente sarà più come prima. Intanto, a distanza di una settimana, i concorrenti continuano a rimanere sotto i riflettori. Tra questi Letizia e Paolo che avrebbero provato a partecipare all’Isola dei Famosi. A lanciare la bomba è stato Amedeo Venza, che scrive: “Sembra che Letizia e Paolo abbiano provato ad entrare nel cast dell’Isola dei Famosi 2024, ma i loro nomi non ci sono. Entreranno a gioco in corso? Credo proprio di no”.

C’era stata poi la storia del presunto cachet record chiesto da Perla e Mirko per una serata in discoteca: 10 mila euro. Perla e Mirko per ora non commentano. Certo è che se la notizia venisse confermata si tratterebbe di una richiesta particolarmente esosa che, con molta probabilità, pochissime discoteche sarebbero disposte a spendere per avere, tra l’altro per poche ore, la coppia di gieffini.





Grande Fratello saluta Cinecittà, la prossima edizione al parco di Veio

La vittoria di Perla, tra l’altro, è stata aspramente contestata con il pubblico che avrebbe voluto vincesse Beatrice Luzzi che resta, ad ogni modo, la vincitrice morale dello show durato sei mesi. Beatrice che nei giorni scorsi ha parlato a Verissimo del suo futuro, escludendo un ritorno di fiamma con Garibaldi. Nonostante gli ascolti non ottimi, il Gf ha comunque entusiasmato.

Dal prossimo anno, però, cambierà casa. Nelle ore scorse è infatti iniziato lo smantellamento presso gli studi di Cinecittà. Nessuna conclusione definitiva del reality, bensì un semplice (si fa per dire) trasloco. Racconta Novella 2000 come: “Dalla prossima edizione il Grande Fratello non andrà più in onda da Cinettà, ma gli studi televisivi cambiano”.

E ancora: “Rimaniamo sempre a Roma, ma cambiamo zona. Casa e studio si trasferiranno nei Lumina Studios, ubicati nel suggestivo Parco di Veio, nella zona Nord di Roma”. Al timone, salvo colpi di scena, ancora Alfonso Signorini.