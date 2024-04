L’Isola dei Famosi è appena iniziata ma il clima è già teso tra i naufraghi. Tra i nip per esempio, che già non tollerano Pietro il poeta per il suo atteggiamento poco collaborativo. Poi le prime insidie della natura selvaggia con il faccia a faccia di Matilde Brandi con un serpente che l’ha terrorizzata al punto da urlare di paura e scappare via con le altre compagne di avventura, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto.

Ma anche tra i concorrenti più famosi già non corre buon sangue. E dire che Sonia Bruganelli sognava un qualcosa tra Greta Zuccarello e Artur Dainese. E invece a quanto pare proprio non si sopportano. Si sono anche scontrati a duello per diventare leader ma, davanti a un parimerito, la palla è stata passata al gruppo dei naufraghi che ad alzata di mano hanno eletto la ballerina loro leader.

Isola dei famosi, Greta contro Artur: “Guarda cosa mi hai fatto”

“Sono la prima leader de L’Isola dei Famosi, non me lo aspettavo ma lo speravo. Non voglio primeggiare su nessuno, voglio prendere solo il meglio dai miei compagni“, ha commentato felice appena arrivata in spiaggia e accolta dai complimenti di tutti.

Tutti tranne Artur che era palesemente deluso per l’esito della sfida: “Se la sente leader adesso e ok, ci sta. Mi ha tirato un paio di frecciatine ma vedremo solo vivendo se queste frecciatine non tornano da lei“, le sue parole. Ma gli scontri non sono finiti, perché durante il secondo giorno Artur ha criticato il modo di aprire il cocco di Samuel Peron, come riporta il sito Biccy.

“Hai fatto 12 settimane qua in Honduras, insegnaci tu ad aprire il cocco“, ha sbottato il ballerino, facendo andare sulla difensiva il modello. “Se vi voglio insegnare sbaglio e mi nominate, se sbagliate voi mi dite che avrei dovuto insegnarvi!“. E a quel punto si è inserita Greta: “Sei troppo arrogante Artur, non ti tiro frecciatine, ti rispondo a quello che dici. Non vuoi avere un confronto, non riesci ad ascoltare. Non parli, attacchi“. E poi lo ha accusato di averla “tagliata col machete”, come si vede nel video qui sopra. Un incidente per fortuna senza conseguenze.