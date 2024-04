C’è anche Matilde Brandi all’Isola dei Famosi 2024 ma la sua avventura in Honduras non è iniziata proprio al meglio. In breve non si è fatta degli amici in partenza, almeno tra i naufraghi non vip che hanno fatto delle considerazioni tutt’altro che lusinghiere sulla showgirl e ballerina che ha già partecipato al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Non sarà facile per lei far cambiare loro idea ma ha assicurato che ci proverà.

“Credo che sia una che non le manda a dire”, ha detto di lei la modella Khady Guede. La contessa Alina Vereconi Scortecci ha aggiunto: “Il suo carattere è litigioso e per questo rallegrerà le giornate quando inizierà a litigare con gli altri concorrenti”. Poi è toccato al pescivendolo Peppe di Napoli: “Mi sta antipatica, la vuole sempre vinta e a me le persone così non piacciono”. Ma il più critico è stato il poeta Pietro Fanelli, il poeta.

Terrore all’Isola dei Famosi, Matilde Brandi urla e scappa via

“I vip sono altri, come ad esempio Michael Jackson, Beyoncé e Beethoven. Lei è un’arrogante e casinista“, il suo commento a caldo su Matilde Brandi. Che ha reagito così: “Avranno modo di ricredersi, si ricrederanno chissà. O forse no, certo i commenti non sono stati belli“. In attesa che il gruppo di nip cambi idea, la showgirl ha avuto un ‘faccia a faccia’ ancora più sgradevole, almeno per lei.

Una clip diffusa dai canali social dell’Isola dei Famosi 2024 inizia con urlo di terrore. E una corsa a gambe levate di Matlide Brandi, seguita a ruota da altre due naufraghe. Si sono imbattute in un serpente che ha a dei poco spaventato a morte la showgirl. Soprattutto lei.

Luce infatti la riprende e le dice di stare calma perché non c’è alcun motivo di gridare in questo modo. “Eh ma avevo paura, che cosa devo fare? Adesso sono tranquilla“. Alla fine hanno deciso di non proseguire con la passeggiata e sono tornate indietro perché troppo preoccupate di poter vedere altri animali.