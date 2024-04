“Devo dire una cosa a Fedez”. Adriano Celentano, la confessione choc arriva direttamente dai social network del famoso cantante. C’è da dire che non è la prima volta che il famoso attore e mattatore italiano dice la sua su Federico Lucia. Ma stavolta sconvolge tutti perché queste parole arrivano in uno dei momenti più bui del rapper milanese. “Ha visto la puntata di Belve”, commentano sotto il suo post, ma nessuno in realtà riesce a capire se Celentano sia serio o ironico nel commento che ha dato.

Se non vogliamo vederci malafede in tutto ciò, la frase di Celentano altro non è che un meraviglioso gesto d’affetto, in un momento in cui il rapper non ne sta vedendo tanti. Alla base di tutto c’è la rottura con Chiara Ferragni, fatto criticatissimo da entrambe le parti. Ma anche tutto il pre e il post separazione, dalla faccenda del Pandoro-Gate per non parlare poi dei rumors atroci sui suoi tradimenti.





“Devo dire una cosa a Fedez”. Adriano Celentano, la confessione

Ed ecco che Celentano, dopo l’intervista da Francesca Fagnani, vuole inviare un abbraccio virtuale al collega più giovane. Il Molleggiato ha quindi voluto far sentire la sua vicinanza e il suo supporto. Ma cosa ha scritto? “Ciao Fedez! Mi sei piaciuto ieri sera! Sei stato forte!!!”, pubblica Celentano su Instagram. Ma non è finita perché nella stessa frase, Adriano decide anche di mandare un messaggio a Chiara Ferragni, proprio come se lei e Federico non si fossero mai lasciati.

“Un abbraccio e un bacio a Chiara”, scrive Adriano, sicuro forse che i due torneranno insieme o forse che già si vedono per via dei figli e della separazione. C’è da dire tuttavia, che anche se lontano dagli schermi, Adriano Celentano c’è sempre nei momenti clou del costume nostrano. Come dicevamo non è la prima volta che Celentano manifesta apprezzamento per Fedez. Si era speso per il rapper milanese anche durante la clamorosa polemica di Fedez durante il concerto del Primo Maggio 2021.

In quell’occasione il padre di Vittoria e Leone, aveva prima lamentato un tentativo di “censura” ai suoi danni per poi presentarsi sul palco e parlare e cantare riguardo i diritti civili e criticando aspramente alcuni politici di destra. Proprio in questo caso Adriano Celentano manifestò la sua solidarietà e il suo supporto in un momento non proprio semplicissimo per il rapper. Proprio come adesso.

