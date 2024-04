“Ecco quando è finito l’amore”. Fedez, la confessione in lacrime a Belve. È finalmente arrivato il momento della puntata del rapper milanese ospite di Francesca Fagnani. C’è da dirlo: non si aspettava altro da settimane. E chiaramente quello che è emerso ha lasciato tutti di stucco, sopratutto alcuni particolare che il ragazzo ha raccontato riguardo il suo privato. In molti sapevano che la giornalista avrebbe toccato le corde giusto del cantante, ma nessuno avrei mai immaginato una confessione fiume, con tanto di pianto disperato.

Il crollo emotivo è arrivato quando la Fagnani ha chiesto al padre di Leone e Vittoria: “Quanto è finito il vostro amore”. È in questo momento che Fedez non riesce più a trattenersi e scoppia in un pianto doloroso. C’è da dire inoltre, che chi ha visto la puntata ha segnato questo momento come il più cruciale della serata. Facciamo prima un passo indietro per capire al meglio la risposta del rapper.

“Ecco perché ci siamo lasciati”. Fedez in lacrime a Belve

Nelle scorse settimane molti hanno dubitato che dietro la loro separazione fosse soltanto un modo per non non focalizzare l’attenzione sul Pandoro-Gate. Fedez allora ha detto a riguardo: “La nostra relazione si pensa ci siano delle dietrologie. Come se fosse tutto un calcolo. Cosa devo dire? Devo giustificare delle illazioni? Non mi sorprendo. Qualcuno ha detto anche che ho strumentalizzato la malattia, ma non mi stupisce. Molte cose mi hanno fatto male”.

Fagnani allora infila il coltello ancora più in profondità e chiede a Fedez: “Quando è finito l’amore?”. Fedez però lascia tutti senza parole perché prima cerca di evitare la domanda. Ed è qui che le lacrime prendono il sopravvento: “Quando è finito il nostro amore? Non voglio parlarne. Abbiamo passato tanti momenti difficili. Abbiamo passato la mia malattia. Sono stati tre anni molto difficili e purtroppo non abbiamo retto. Dico sempre mia moglie perché lo è legalmente”.

Che a #fedez non piaccia Fabio Maria D’Amato è risaputo e questa freccia è tutta per lui, ma a parte questo lui ha ragione, Chiara si è presa tutte le colpe anche quelle che non erano sue #belve pic.twitter.com/YUeXv1fFyb — Cinci (@Cinci_Ci) April 10, 2024

Un'intervista cruda, vera ma in fondo #fedez è sempre stato così, nel bene e nel male e questo l'ho sempre apprezzato. Più di tutto spero che entrambi nella rabbia/sofferenza non dimentichino mai che sono entrambi genitori degli stessi figli.#belve pic.twitter.com/kwJSBjYFXq — 𝑬𝒍𝒍𝒆 🌻 (@Ellepi) April 9, 2024

“Ci tengo a dire che comunque vada Chiara sarà sempre la mamma dei suoi figli. E spero che il clima si possa distendere per il bene dei bambini”. Eppure c’è anche qualcos’altro che i telespettatori hanno notato e che Fagnani ha chiesto: si parla della presunta omosessualità del rapper e dei suoi ipotetici tradimenti, tutte parole al vento che non trovano conferme pratiche.

