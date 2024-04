Andrà in onda stasera, 9 aprile, su Rai 2 l’intervista più attesa di questo inizio 2024: ospite di Francesca Fagnani, a Belve, Fedez racconterà la verità sulle ragioni che hanno portato all’addio con la moglie. Una verità scomoda, finora taciuta, e destinata a sollevare un polverone mediatico. Polverone che in realtà si è già alzato. Non appena sono iniziate ad uscire le prime indiscrezioni, i commenti sui social sono fioccati. Si legge: “Certo che Fedez si è rivelato per quello che è, certe cose poteva evitare di dirle”.

>> “Tonia Romano? Ah vero, è lei”. Naufraga nip all’Isola dei Famosi 2024, ma già famosa: chi è davvero e dove l’abbiamo già vista

E ancora non mancano i soliti complottisti. “Non ho mai creduto fino in fondo a questa coppia. Si sono messi insieme perché sapevamo benissimo che insieme il loro fatturato sarebbe esploso. Peccato non avessero considerato una cosa: che se l’amore c’è è bene, se non c’è allora sono guai. E infatti sono esplosi”. In realtà l’amore tra loro due un tempo c’era.





Fedez e Chiara Ferragni, a Belve la confessione del cantante

Poi è finito. Francesca Fagnani non ci ha girato intorno e ha chiesto diretta: “posso chiederle quando è davvero finito il vostro amore?”. Fedez, inizialmente titubante, si è poi lasciato andare tirando in ballo anche il caso Balocco: “Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì”, ha detto il cantante. Fagnani ha rincarato la dose.

“Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?”. E Fedez ha risposto a tono. La giornalista ha poi chiesto se ci fossero stati dei tradimenti, come raccontato da dietro le quinte: “Ecco, mi fai subito smettere di piangere. Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la figa, così di punto in bianco?”, ha ribattuto Fedez.

Nessun tradimento quindi. Alla fine spazio ad una doppia confessione. La prima sul passato: “Ho tentato il suicidio a 18 anni in un periodo in cui – spiega il cantante – prendeva droghe”; la seconda sl presente e la fine del rapporto con l’ex amico Luis Sal, con il quale per anni ha condiviso il podcast muschio selvaggio.