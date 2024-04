In questi giorni si sta ancora parlando insistentemente di Fedez e anche di Chiara Ferragni, dopo la separazione, con una nuova notizia riguardante l’artista, infatti si è scoperto dove se ne va. Lui è stato ospite della trasmissione Belve di Francesca Fagnani e l’intervista sarà mandata in onda martedì 9 aprile. Sono anche state mostrate le prime foto del rapper nello studio della conduttrice, dove ha pianto per la forte emozione. Ma per tutti i dettagli bisognerà aspettare le prossime ore.

Intanto, si è saputo su Fedez dove se ne va nei prossimi giorni. Il cantante milanese è stato beccato da qualcuno in aeroporto. Ed è arrivata una segnalazione all’influencer Deianira Marzano, la quale l’ha subito postata nelle sue Instagram stories. La news coinvolge anche i suoi figli Leone e Vittoria, ma soprattutto ciò che sta per fare il 34enne nei prossimi giorni.

Fedez, ecco dove se ne va dopo aver lasciato i figli

Negli ultimi giorni Fedez si è goduto una bellissima vacanza coi suoi figli negli Stati Uniti, precisamente a Miami. Ma ora si sa dove se ne va, una volta che ha riaccompagnato Leone e Vittoria a casa in Italia. I piccoli si dovrebbero ricongiungere nuovamente alla mamma Chiara Ferragni, mentre lui è già pronto per una nuova entusiasmante avventura da single.

Questo quanto scritto a Deianira Marzano da un follower Instagram: “Deia, Fedez torna in Italia a lasciare i bimbi che non possono volare da soli e riparte per il Coachella“. Dunque, farà ritorno negli Usa per partecipare al festival musicale più atteso dell’anno. La prima parte dello spettacolo avrà luogo da venerdì 12 aprile a domenica 14 aprile, mentre la seconda da venerdì 19 a domenica 21 aprile.

Il Coachella, precisamente festival di musica elettronica che ha luogo ogni anno a Indio, appunto nella valle di Coachella nello stato del Colorado, avrà come protagonisti artisti del calibro di Lana Del Rey, Tyler, The Creator e Doja Cat. E Fedez non ha alcuna intenzione di perdersi questo grande spettacolo, stando agli ultimi rumor.