Fedez senza freni al party, fan sotto choc: “Ma è impazzito?”. Lo abbiamo raccontato, il rapper milanese è in vacanza coi figli e il padre negli Usa, precisamente in Florida. E tra una cosa e l’altra, Federico non si tira indietro alle feste, dopo il periodo terribile che ha passato. Insomma, l’uomo sembra aver ritrovato una sua dimensione, fatta di spensieratezza e party. In fondo l’artista di Rozzano è single a tutti gli effetti e di certo non deve dar conto a Chiara Ferragni.

>> “Ha pianto”. Fedez provato, finisce in lacrime: cosa è successo davanti alle telecamere

Molti raccontano che alla base della separazione ci sia il fatto che Fedez non fosse a proprio agio con alcune amicizie di Chiara. Altri sostengono che l’ingombro della famiglia di Chiara abbia pesato molto sulla fine del matrimonio. Infine, la “goccia che ha fatto traboccare il vaso” sembra sia stata la terribile faccenda del “Pandoro-gate”, che avrebbe dato il colpo di grazia al matrimonio.





Fedez senza freni al party, fan sotto choc: “Ma è impazzito?”

Ora però facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire perché Fedez si sta dando alla ‘pazza gioia’. La tanto discussa festa a Miami non è proprio una cosa da poco. Come molti sapranno infatti, Federico Lucia ha una laurea in Lingue e Comunicazione alla IULM di Milano e tempo fa ha fondato la “Royal Yacht Supplies”, una società di yacht di lusso con sede a Montecarlo.

Non solo, ha anche istituito la Tommaso Chiabra Holding. Fedez è stato investitore e membro del consiglio di amministrazione di Menè Inc., società con IPO nel febbraio 2018. Proprio per questo motivo che il rapper è amico di Tommy Chiabra, che ha sposato la modella norvegese Frida Aasen nel luglio 2022. Chiabra è co-fondatore e presidente di Neat Burger, una società di hamburger a base vegetale, e fondatore e presidente di Royal Yacht Brokers.

Ed è proprio con lui che Fedez è stato visto a Miami. Qui ha preso parte alla festa di compleanno di Tommy Chiabra, che ha organizzato il tutto in un locale italiano esclusivo. Da Chiara Ferragni, invece, nessuna grossa novità. Tutti quelli che invece pensavano che la crisi fosse solo passeggera, o chi pensava fosse tutta una montatura per far distogliere lo sguarda dalla faccenda Balocco, forse ora dovrà ricredersi.

Leggi anche: “Avete capito cosa ha fatto?”. Fedez, l’attacco arriva dal famoso cantante italiano