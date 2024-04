Fedez, l’attacco arriva dal cantante italiano: “Senza vergogna”. Sono parole dure quelle che il cantante italiano riserva al rapper milanese ultimamente al centro di ogni tipo di polemica. Se fino ad ora Federico Lucia è sempre stato sul gradino più alto della popolarità social e non solo, dopo la fine della relazione con Chiara Ferragni sembra essere tornato quello di sempre. E chiaramente, ora che il ferro è caldo, molti decidono di battere. C’è anche chi si chiede: “Ma prima perché nessuno ha parlato?”.

Non è escluso tuttavia che anche chi ha attaccato Fedez prima del Pandoro-gate, magari è finito semplicemente nel dimenticatoio. In effetti prima di allora, prima che la reputazione fossa scalfita e per certi versi distrutta, erano quasi intoccabili Chiara e Federico. Ora però tutti si ritrovano a puntare il dito. E tra loro c’è anche il famoso cantante italiano Biagio Antonacci. L’uomo non ha mai fatto menzione del rapper, ma sembra evidente che ce l’avesse con lui.





Fedez, l’attacco arriva dal cantante italiano: “Senza vergogna”

Ma cosa ha detto e perché le cose sono andate così oltre? A Repubblica Antonacci critica chi viene dalla provincia e ha lasciato tutto per un attico di lusso a City Life, per ricominciare, partendo proprio dalle sue radici, Rozzano, ma col Porsche: “A certi posti resti legato perché c’è una parte di te che non è mai partita. È rimasta lì a innamorarsi delle fragranze delle anime che incontravi nei cortili”.

Dice poi Antonacci: “La periferia è un diffusore di sogni. Oggi sono cambiato, sto bene anche fuori da lì. Ma questa ca…o di periferia qualcosa mi ha insegnato. Mi sono vergognato di parlarne, l’unico che ho sentito parlare di quel posto è Jonathan Bazzi, l’autore di Febbre. Quando ho letto il suo libro ho pensato ‘questo è quello che avrei dovuto dire io’. Rispetto agli artisti giovani, io non sarei mai entrato a Rozzano con la Porsche o col Rolex, i miei si sarebbero arrabbiati se mi avessero visto girare così”.

E ancora: “Oggi non hanno sensi di colpa. Ma i più giovani fanno bene a mostrare il loro successo”. Come dicevamo Biagio Antonacci non ha mai citato il nome di Fedez ma sembra evidente che parli proprio di lui. Non mancherà la risposta del rapper milanese. È solo questione di ore, dice qualcuno sui social, rimarcando come Federico sia molto attivo sui social, dopo un periodo di inattività.

