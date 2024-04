Eccola la bomba gossip più clamorosa su Fedez. Infatti, ora il suo nome è stato associato ad un’altra ragazza decisamente molto famosa. Parliamo di una nota attrice e cantante, che potrebbe aver fatto perdere la testa al rapper dopo che si è ormai separato con l’ex moglie Chiara Ferragni. Non si sta facendo altro che parlare di questo, dopo lo scoop di Pomeriggio Cinque.

Durante la trasmissione di Myrta Merlino, si è parlato ancora una volta di Fedez ed è spuntato il nome di questa ragazza famosa. Il pubblico la conosce benissimo per aver preso parte soprattutto ad una serie televisiva di enorme successo. C’è stato un gesto ben preciso da parte del cantante milanese e ora tutti stanno cercando di capirne di più.

Fedez e la ragazza famosa: “Ha seguito sui social l’attrice e cantante”

E si è paventata la possibilità che Fedez possa avere un vero e proprio flirt con questa ragazza famosa in tutto il mondo. Claudia Alessi, intervenendo a Pomeriggio Cinque, ha fatto sapere che lui ha cominciato a seguirla sui social. Potrebbe essere un semplice interesse, ma in rete in tanti sono invece convinti che possa nascere proprio del tenero.

Fedez avrebbe messo gli occhi su Tini Stoessel, il cui vero nome è Martina Stoessel, famosa per aver interpretato il personaggio di Violetta nell’omonima telenovela. Lei è anche una ballerina, originaria dell’Argentina, e ha 27 anni. Ha recitato in Violetta dal 2012 al 2016, poi nel 2017 ha proposto ai suoi tantissimi fan una canzone di grande successo, ovvero Te Quiero Màs.

"Fedez ha iniziato a seguire su Instagram Tini Stoessel"



Parlando di tempi più recenti, il 27 gennaio di quest’anno ha pubblicato il featuring con il collega Christian Nodal con la canzone Por el resto de tu vida. Il 17 febbraio è uscito il suo ultimo album Cupido.