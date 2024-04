Fedez risponde al commento sulla foto dei figli: bufera sui social. L’artista milanese è scappato dall’Italia ed è andato negli Usa coi figli. Il famoso rapper, in questi giorni al centro di infinite polemiche dopo la separazione con Chiara Ferragni, ha deciso di prendersi un momento di pausa dal panico nostrano e andare dove nessuno lo conosce. Così, dopo le vacanze di Pasqua che Leone e Vittoria hanno passato con la mamma e la sua famiglia, stavolta i bimbi sono stati col papà.

Tutti insieme, accompagnati dal padre di Federico, sono volati a Miami. E visto che sono in vacanza e che Fedez ha ripreso assiduamente a rifare una miriade di storie sui social, ecco spuntare anche qualche scatto dei bambini al mare. Ma qui i piccoli appaiono sempre rigorosamente di spalle. Nonostante ciò, Leone e Vittoria continuano ad essere molto presenti nei profili social dei genitori. La differenza è che Chiara e Fedez fanno attenzione a non inquadrare mai i loro visi.





Alcune indiscrezioni suggeriscono che questa decisione sia stata presa dal cantante, che avrebbe imposto alla moglie di diminuire i contenuti sui bambini. Tuttavia, queste voci sono state smentite da Federico Lucia nella sua intervista a Belve, in cui avrebbe dichiarato che sia lui che la Ferragni vogliono proteggere il più possibile i piccoli in questo momento di separazione e di forte attenzione mediatica. Ma chiaramente questa faccenda ha scatenato nuove polemiche.

Secondo il parere di molti, oramai sarebbe inutile (adesso) a proteggere la privacy dei bambini, dopo che per anni li hanno esposti così tanto. Ma soprattutto, fanno sapere in molti: la decisione risulta insensata dato che, Leone e Vittoria continuano ad apparire frequentemente nelle loro storie. Poche ore fa, Fedez ha pubblicato delle foto in cui è con i figli al mare di Miami.

Il post è stato immediatamente invaso da commenti e, chiaramente, da molte critiche. “Immagino la scena dove… ‘bambini guardate dall’altra parte che facciamo una foto’”. Ennesima punzecchiata che non è passata inosservata. Fedez infatti ha voluto rispondere a tono, dicendo: “Mi immagino la scena in cui faccio una foto, tu scrivi il tuo commentino retorico acchiappalike, io che lo leggo torno a prendere il sole”. Potrete immaginare la bufera che è successa dopo, almeno sui social e sulle riviste satinate.

