“Fedez, era inca…”. Belve, la rivelazione dalla Fagnani è una bomba. In queste ultime settimane non si fa che parlare della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Ma non solo, sembra infatti che sia stata confermata la presenza del rapper milanese dalla Fagnani e che l’intervista sia stata infuocata per così dire. Rumors che hanno raggiunto anche l’attuale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Al termine della sua di intervista infatti, Salvini ha raggiunto Francesca Fagnani per le foto di rito e proprio qui si è lasciato sfuggire un commento decisamente pettegolo proprio sull’ex di Chiara Ferragni (da sempre suo acerrimo nemico sui social). Durante il Fuorionda, registrato però dalle telecamere della Rai, Salvini chiede alla compagna di Chicco Mentana: “Hai fatto Fedez vero? Com’è andata con lui?”. “Bella”, la replica di Francesca Fagnani.





E ancora: “Era inc**zoso? perché mi hanno detto che…“, ha aggiunto quindi il ministro, muovendo quindi le mani e lasciando intendere di aver saputo qualcosa di davvero succoso riguardo la chiacchierata a Belve del protagonista de I Ferragnez. Ora non ci resta che attendere e capire cosa Salvini abbia saputo, qualora non deciderà di spoilerarlo magari durante qualche altra intervista. Da quello che si dice tuttavia, Fedez sarà la portata principale della seconda puntata che verrà trasmessa tra circa una settimana.

Da quello che riporta l’AdnKronos a seguito della registrazione, svoltasi qualche giorno fa, il rapper sarebbe arrivato alle lacrime, parlando con la Fagnani, probabilmente della malattia che l’ha colpito, o il rapporto con l’ormai ex moglie o forse dei figli costretti a subire tutto ciò. Per il rapper milanese si tratta della prima intervista dal famoso scandalo del ‘Pandoro gate’ sulla Ferragni. Ora, Federico Lucia non potrà prendere le difese della ex moglie o raccontare qualcosa di riservato, visto che c’è un’inchiesta in corso riguardo questa faccenda.

"Ma com'è andata con Fedez?" #Belve

Il vicepremier si informa sulla stretta attualità pic.twitter.com/E0YBxrlT3W — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 2, 2024

Di certo la Fagnani chiederà il suo punto di vista, da uomo, da ex marito e da padre di due figli. In queste ultime ore poi Fedez non ha fatto che allontanarsi fisicamente e mentalmente da Milano e da Chiara. Infatti l’uomo ha preso i figli e li ha portati in America dove si ipotizza abbia incontrato Miss Georgia. Ma anche qui nessuno può dirlo con certezza.

