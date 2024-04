“Non lo doveva fare”. Scintille tra Matteo Salvini e Elisa Isoardi. L’accusa pubblica: cosa è successo. Il politico è stato ospite di Francesca Fagnani nella nuova scoppiettante edizione di Belve. In quest’ultima puntata, oltre che Salvini, c’è stata Loredana Bertè e Carla Bruni. Tutti e tre hanno fatto scintille di fronte alla Fagnani, che ha sempre posto domande scomode quanto pertinenti. E proprio su una vecchia ex di Matteo Salvini, Elisa Isoardi, la giornalista ha insistito molto.

Ma cosa ha voluto sapere? La compagna di Mentana ha chiesto al ministro: “Non vorrei essere indelicata e le chiedo sono una cosa. Si è parlato molto di una foto pubblicata dalla sua ex compagna. Quanto Elisa Isoardi ha visto quello scatto pubblicato – niente di scandaloso – ma comunque in un contesto molto privato, lei l’ha trovato fuori luogo o no?”.





A questo punto Matteo Salvini ha stoppato subito la Fagnani e ha risposto: “Sì, sì, sì per me era una cosa fuori luogo e io non l’avrei fatto. Non mi faccio foto mentre dormo di solito e non faccio foto a chi dorme con me. Se si è scusata? Detto questo per me adesso è acqua passata”. E solo qualche tempo fa, Elisa Isoardi aveva detto riguardo la sua storia con Matteo Salvini e quelle foto al letto, insieme: “Giusto o no mischiare lavoro e amore?”.

“lei è la prova vivente che, avendo figli da due donne diverse e una compagna non sposata, si può essere felici anche fuori da una famiglia tradizionale”

Fagnani dicendolo soddisfatta e consapevole di centrare il punto #belve pic.twitter.com/QVUhUuHmLH — isabella insolia (@isainsolia) April 2, 2024

E ancora: “Di me si sa quello che tutti sanno perché ho avuto una storia con un personaggio pubblico, in vista. È stata una storia vera ed era bella. Poi due personaggi come noi facevano notizia insieme ed è stato normale e anche giusto che la gente l’abbia saputo. Poi, però, uno impara anche che se uno vuole far emergere davvero l’aspetto lavorativo non può più mischiarlo con la vita privata. Se sono pentita di aver pubblicato quella foto?”.

"Una volta disse che la Spagna aveva concesso il porto sicuro a Madrid"



Il 2 Aprile alle 23.48 Matteo Salvini ammette pubblicamente di aver detto una cazzata #Belve pic.twitter.com/eKlYZuSd8j — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 2, 2024

vorrei ricordare 👇#Salvini pic.twitter.com/lXUtfvr9qU — Uriele Divino (@DivinoUriele) June 15, 2023

Conclude quindi: “Non pubblicherei più niente della mia vita privata. Proprio come sto facendo. È stata una storia vera ed era bella. Poi due personaggi come noi facevano notizia insieme ed è stato normale e anche giusto che la gente l’abbia saputo. Poi, però, uno impara anche che se uno vuole far emergere davvero l’aspetto lavorativo non può più mischiarlo con la vita privata”.

