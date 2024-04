Beatrice Luzzi ha parlato a Verissimo della mancata vittoria al Grande Fratello. L’attrice è stata infatti una delle protagoniste del reality tanto da essere considerata da molti la possibile vincitrice, ma alla fine è stata battuta da Perla Vatiero, ex volto di Temptation Island che è riuscita a portarsi a casa la vittoria con il 55% delle preferenze. Per molti fan del reality, la vera vincitrice è stata l’attrice, grande protagonista di questa edizione del programma condotto da Alfonso Signorini.

“Stranamente per me, non ho provato alcun sentimento di sconforto o di rabbia. Il mio pensiero è stato per i miei figli che sarebbero rimasti delusi”, ha detto Beatrice Luzzi parlando della sua mancata vittoria. Ripensando alla finale del Grande Fratello: “Guardavo lo spettacolo un po’ da fuori, forse perché percepivo di non aver vinto”.

>>“Mi dispiace ma è così”. Anita e Alessio, l’amara decisione dopo il Grande Fratello. Cosa è cambiato dopo l’uscita dalla casa





Grande Fratello, Beatrice Luzzi richiamata per recitare

Alla domanda se ne sia valsa la pena vivere 197 giorni all’interno della Casa, l’attrice risponde: “Se avessi vinto, ne sarebbe valsa la pena ancora di più”. Beatrice Luzzi non avrà vinto l’edizione del Grande Fratello, ma è stata e continua a essere la concorrente più commentata e ricercata in queste settimane. Martedì 2 aprile, il blogger ed esperto di gossip, Amedeo Venza, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram proprio sull’ex gieffina.

Beatrice Luzzi è l’unica ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello che attualmente ha delle proposte lavorative. “Beatrice Luzzi tornerà a recitare! La protagonista indimenticabile di ‘Vivere’ ha già diverse proposte lavorative dopo la partecipazione al GF! L’unica al momento ad aver ricevuto proposte concrete nell’ambito televisivo“, ha scritto l’esperto di gossip sul suo account Instagram.

c'erano dei dubbi? spoiler no pic.twitter.com/dWTBYACVQ3 — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) April 2, 2024

Su X la notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai fan dell’attrice: “Perché VINCERE non è solo piazzamento, ma è anche altro. C’è spazio solo per una Regina e quella Regina è Beatrice Luzzi”, “Bea l’ha detto da tempo, “Non importa vincere o non , è importante quello che hai dato, quello che hai trasmesso”, “Beh è l’unica ad avere le capacità!”, si legge sul social, dove non sono mancate le frecciatine per la vincitrice Perla Vatiero.